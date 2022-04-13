Rusya'dan ABD ve NATO'ya 'vururuz' tehdidi: Hepsi meşru askeri hedef

Dünya

İtalyan bakandan övgü: Barış için en çok çalışan ülke Türkiye

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna’daki savaşta barış için en çok çalışan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Maio, "Ateşkesten önce bir barış konferansını teşvik etmemiz gerekiyor. Barış için en çok çalışan ülke Türkiye ki iki tarafla da konuşabiliyor" açıklamasında bulundu.