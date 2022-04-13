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Dünya Rusyadan ABD ve NATOya vururuz tehdidi Hepsi meşru askeri hedef
AVRUPA

Rusya'dan ABD ve NATO'ya 'vururuz' tehdidi: Hepsi meşru askeri hedef

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, işgal saldırılarının sürdüğü Ukrayna topraklarında silah taşıyan ABD ve NATO araçlarını 'meşru askeri hedef' olarak tanımlayarak "Uyarıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan ABD ve NATOya vururuz tehdidi: Hepsi meşru askeri hedef
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Ryabkov, Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda, Batı ülkelerinin Ukrayna'daki eylemlerini değerlendirdi.

ABD'nin Ukrayna'ya silah desteği verdiğine dikkati çeken Ryabkov, bu koşullarda ABD yönetimi ile Ukrayna'daki durum konusunda kapsamlı temasların "anlamsız" olduğunu belirtti.

Savaş uyanıkları
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Savaş uyanıkları

"ABD-NATO ARAÇLARI MEŞRU ASKERİ HEDEF"

Ryabkov şunları kaydetti:

  • "Aynı zamanda, Amerikalılara ve diğer Batılılara, operasyonumuzu yavaşlatma, Rus askeri birliklerine ve Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin oluşturulması sürecine zarar verme yönündeki girişimlerin engelleneceğini anlatmaya çalışıyoruz. Onları, Ukrayna topraklarında hareket eden silahlı ABD-NATO araçlarının meşru askeri hedefler olarak görüldüğü konusunda uyarıyoruz."

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