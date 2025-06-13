Saldırılarını sürdüren İsrail: İran'ın siyasi liderini hedef alma gibi bir niyet yok

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi , "İsrail'in saldırılarının nihai hedefi, İran'ı askeri baskı yoluyla nükleer programını tamamen ortadan kaldırmaya razı hale getirmek. İsrail'in İran'ın siyasi liderini hedef alma gibi bir niyeti yok" dedi.

"İran'ın siyasi liderini hedef alma gibi bir niyet yok"

İsrail'in İran'a yönelik saldırılar sabahın erken saatlerinden bu yana aralıksız devam ediyor. Saldırılara ilişkin açıklama yapan İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, "İsrail'in saldırılarının nihai hedefi, İran'ı askeri baskı yoluyla nükleer programını tamamen ortadan kaldırmaya razı hale getirmek. İsrail'in İran'ın siyasi liderini hedef alma gibi bir niyeti yok" dedi.

Kabine tarafından onaylanan operasyonun dört temel hedefini sıralayan Hanegbi, "İran'ın nükleer programını vurmak, Balistik füze kapasitesini hedef almak, İran'ın kara saldırısıyla İsrail'i yok etme kapasitesini vurmak, İran'ın nükleer programını uzun vadeli olarak diplomatik yollarla engelleme koşullarını oluşturmak" şeklinde konuştu.

"Gerçekçi olan bir devletin nükleer silahlardan vazgeçtiği bir çözüm modeli"

"İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) İran'ın nükleer programını yok etmeye yönelik hedefiyle" ilgili bir soruya Hanegbi, "Bu mümkün değil. Kinetik yollarla yapılamaz" yanıtını verdi. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, gerçekçi olanın, Libya, Güney Afrika ve başka ülkelerde olduğu gibi, artı ve eksi dengeleri sonucunda bir devletin nükleer silahlardan vazgeçtiği bir çözüm modeli olduğunu söyledi. Hanegbi, "İran'ın kendi tercihiyle nükleer silahlardan vazgeçtiği, ciddi bedeller ödediği ama büyük faydalar sağladığı ‘iyi bir anlaşma' modelini sadece Başkan Trump getirebilir. Diplomatik beklenti budur" ifadelerini kullandı.

"İran'la şu anda bir anlaşmaya varılamayacağını onlar da anladı"

ABD'nin İsrail'in saldırılarından önceden haberdar olduğunu doğrulayan Hanegbi, İsrail-ABD ilişkilerinde kriz olduğu yönündeki haberleri "yanlış" olarak nitelendirdi. Tzachi Hanegbi, "Bugün diplomatik bir anlaşma istiyorlar, ancak belirli bir aşamada, bizim daha önce anladığımız gibi, İran'la şu anda bir anlaşmaya varılamayacağını onlar da anladı" şeklinde konuştu.

"İran'daki çatışmalar yalnızca Hava Kuvvetleri ve Donanma ile sınırlı değil"

Şimdiye kadar hedef alınan İranlı askeri komutanlara ilişkin de konuşan Hanegbi, İsrail'in İran içinde kara birliklerinin olup olmadığı sorusuna ise, "İran'daki çatışmalar yalnızca Hava Kuvvetleri ve Donanma ile sınırlı değil" yanıtını verdi. Hanegbi, İran'ın misillemelere devam edeceğini öngördüğünü belirtti.

Operasyonun onaylandığı dün geceki kabine toplantısına değinen Hanegbi, zamanın dar olduğunu, kimsenin uzun konuşmalar yapmadığını, Netanyahu'nun sadece hava kuvvetlerinin harekete geçmesi için birkaç dakikanın kaldığını söylediğini ve "karşı çıkan var mı?" diye sorduğunu, kimsenin karşı çıkmadığını aktardı.







