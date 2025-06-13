Hamaney'den saldırı sonrası ilk açıklama: Yarım yamalak yanıt vermeyeceğiz

İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in İran'ın göbeğine yaptığı saldırılar sonrasında ilk kez konuştu. "Halkımız emin olsun ki, karşılığımız hafif olmayacak. Yarım yamalak yanıt vermeyeceğiz" diyen Hamaney, "Siyonistler işledikleri suçtan cezasız kurtulamayacak. Ordumuz güçlü hareket edecek ve Siyonistleri acınası bir hale sokacak" dedi.
Terör devleti İsrail, sabaha doğru İran'a yönelik hava operasyonu başlattı. Başta Tahran, Natanz ve Fordow’daki nükleer tesisler ile IRGC komutanlarının evleri dahil yaklaşık 100 hedefe hava saldırısı gerçekleşti.
İran Genelkurmay Başkanı ve İran Devrim Muhafızları Komutanı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey komutan öldürüldü. İran adına nükleer çalışmalar yaptığı belirtilen bilim adamları da saldırılarda hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonu Hamaney'in ulusa sesleniş mesajını yayınladı.