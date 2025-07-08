Schengen'e bir darbe de Polonya'dan: Almanya sınırına asker yolladı

Almanya ile Polonya arasında sınır politikaları nedeniyle tırmanan gerilim, Varşova’nın misilleme adımı atmasıyla yeni bir boyuta ulaştı. The Washington Post gazetesinin haberine göre Polonya, Almanya’nın tek taraflı olarak sınır kontrollerini sıkılaştırmasına yanıt olarak pazartesi gününden itibaren Almanya sınırında karşı kontroller başlatacak. Polonya Başbakanı Donald Tusk, bu hafta yaptığı açıklamada, söz konusu önlemlerin Almanya’nın bu yılın başlarında tek taraflı olarak sınır kontrollerini sıkılaştırma ve sığınmacıları geri çevirme kararına bir yanıt olduğunu belirtti. Söz konusu denetimler, domino etkisi ile Avrupa’da serbest dolaşımın sonunu getirebilir.

SINIRDA GERİ ÇEVRİLİYOR

Almanya’nın yeni İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, 7 Mayıs’ta bir önceki hükümetin 2015 yılında aldığı ve sığınmacıların ülkeye girişine izin veren kararnameyi iptal etmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte, başka bir Avrupa Birliği ülkesinde sığınma başvurusunda bulunmuş kişiler artık sınırda geri çevriliyor. Hamile kadınlar, çocuklar ve hassas gruplara mensup kişiler için ise istisnalar tanınıyor.

6 BİNE YAKIN KİŞİNİN GİRİŞİ ENGELLENDİ

Uygulamaya konan bu tedbirler, Polonya, Avusturya ve İsviçre gibi komşu ülkelerin sert tepkisine neden oldu. Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, mayıs ayının başından bu yana ülkenin kara sınırlarında yaklaşık 5 bin 960 kişinin ülkeye girişi engellendi. Bu kişilerden yaklaşık 330’unun sığınmacı olduğu bildirildi. The Washington Post, geri çevrilen sığınmacılardan 110’dan fazlasının Almanya-Polonya sınırında bulunduğunu kaydetti.

5 BİN PERSONEL GÖREVLENDİRDİ

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World, göç kontrolünü sıkılaştırmak amacıyla dün gece yarısı itibarıyla ülkenin Almanya ve Litvanya ile olan kara sınırlarında kontrollerin yeniden başladığını duyurdu.Sınır kontrolleri, Polonya’nın Almanya sınırındaki 52 ve Litvanya sınırındaki 13 noktada şimdilik 30 gün süreyle uygulanacak. Batıda 13 ve kuzeydoğudaki 3 geçiş noktasında kontroller sürekli olacak, diğer noktalarda ise denetimler rastgele yapılacak. Kontrollere, aralarında insansız hava aracı birliklerinin de bulunduğu 5 bin askeri personel destek sağlayacak.

AB ÜLKELERİ TEDBİR ALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Daha önce Avusturya, Çekya sınırında 15 Ekim'e kadar, Slovenya ve Macaristan sınırında ise 11 Kasım'a kadar kontrolleri yeniden başlattığını duyurmuştu. Danimarka, İtalya, Norveç ve Fransa da benzer tedbirleri hayata geçireceğini açıklamıştı.











