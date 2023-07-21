Şimdi de Danimarka'da çirkin saldırı: Kur'an-ı Kerim'in üzerine basıldı, yakılmasına izin verildi

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonu gerçekleştirildi.
Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, bu provokasyonu İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı protesto etmek için düzenlediğini bildirdi.
Danske Patrioter isimli marjinal grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.