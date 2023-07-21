Şimdi de Danimarka'da çirkin saldırı: Kur'an-ı Kerim'in üzerine basıldı, yakılmasına izin verildi

İsveç'te polis, Kurban Bayramı'nın ilk günü bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına izin verdi. Söz konusu alçaklık başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada tepkiyle karşılanırken İsveç'ten ise günler sonra 'kınama' geldi. İsveç Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsveç hükümeti İslamofobik Kuran yakma eylemini kınıyor." denildi.