Skandallarla dolu Olimpyat

Temmuz ayının sonunda başlayan ve Fransa’nın ev sahipliğinde 15 gün süren 2024 Paris Olimpiyatları, açılışından kapanışına kadar birbirinden rezil çok sayıda skandalla son buldu. Organizasyon kapsamında yaklaşık 16 milyon turistin ziyaret ettiği ülkede 26 Temmuz'da başlayan 2024 Paris Olimpiyatları'na, 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katıldı.

2 haftadır devam eden oyunlar dün 80 bin kişilik Stade de France'ta yapılan törenle son buldu. Olimpiyatlar, sportif başarıların yanı sıra dine hakaret, insan hakları ihlalleri, barınma sorunu, İsrail protestoları ve Sen Nehri'nin kirliliği nedeniyle gündem oldu.

Açılış gösterilerinde LGBT propagandası

Fransa'nın ev sahipliğindeki 2024 Paris Olimpiyatları'nın 26 Temmuz'da Sen Nehri'nde yapılan açılış töreni Hristiyanlığa hakaret içerdiği gerekçesiyle din otoriteleri ve uluslararası kamuoyu tarafından eleştirildi. Stadyumun dışında gerçekleştirilmiş olması ile bir "ilk" olan olimpiyat açılış töreninde, "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansı, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edildiği ve dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki ile karşılandı. LGBT propagandası yapılan törende translar olimpiyat meşalesi taşıdı. Bununla da kalmayan skandallara çocuklar da alet edildi. 10 yaşlarında bir kız çocuğu, LGBT’lilerin arasında dans etti.

Evsizleri kentten sürdü

Fransa, Olimpiyatlara hazırlık sürecinde iken başkent Paris ve çevresinde evsizler ile aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenleri kaldıkları yerlerden çıkardı. Söz konusu evsizler, Strazburg ve Orleans gibi farklı kentlere otobüslerle götürülerek Paris merkezinden uzaklaştırıldı. Nisan 2023'ten Mayıs 2024'e kadar olan dönemdeki tahliyelerden 12 bin 545 kişi etkilendi.

Tom Cruise'dan olimpik şov

Tom Cruise, Paris Olimpiyatları’nın kapanış gösterisinde Stad De France'in tepesinden atlayarak törene giriş yaptı. Yere indiğinde ABD'li jimnastikçi Simone Biles'i selamladı ve bayrağı alıp bir motosikletin arkasına takarak stadyumdan çıktı. Daha sonra Cruise motosikletiyle Paris'te hızla ilerleyerek Eyfel Kulesi'nin ve şehrin ikonik simgelerinin yanından geçti. Ünlü aktör 2028 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan Los Angeles'a bir uçaktan atlayarak bayrağı teslim etti.

Sporculara başörtüsü yasağı

Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemekten sorumlu organizasyon olan Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) sporculara yönelik bu yönde bir kısıtlaması olmamasına rağmen Fransa, olimpiyatlarda yarışacak milli takım oyuncularına başörtüsü yasağı uyguladı. Olimpiyatlarda 4x400 metre bayrak yarışı müsabakalarında ülkesini temsil eden Fransız koşucu Sounkamba Sylla, başörtüsü yasağından dolayı açılış töreninde şapka taktı.

Soykırımcıyı kucakladılar

Gazze'ye yönelik saldırıları devam eden ve 40 bini aşkın insanın ölümüne yol açan İsrail'in "men edilmesi" yönündeki çağrılara rağmen Olimpiyatlara İsrail'in katılımı engellenmezken, IOC'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı gerekçe göstererek Rusya ve Belarus'un olimpiyatlara katılmasına izin vermemesi "çifte standart" olarak nitelendi. Olimpiyat müsabakalarında da İsrail'e yönelik tepkiler gündeme geldi. Erkekler

D Grubu'nda İsrail ile Paraguay'ın karşı karşıya geldiği futbol müsabakasında, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i protesto etmek için "Soykırım Olimpiyatları" yazılı pankart açan taraftarlara "Yahudi karşıtı" oldukları gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Bayrağı ABD devraldı

Görsel şovlarla devam eden tören yetkililerin konuşmalarıyla devam etti. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, olimpiyat bayrağını 2028 Olimpiyat Oyunları'nı düzenleyecek Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'a verdi. Karen Bass bayrağı, ABD'li yıldız cimnastikçi Simon Biles ile birlikte aldı.

Ay yıldızımızı Buse Naz ve Taha taşıdı

Oyunlara katılan 204 ülke ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nın bayrağı, sporcular tarafından stada getirildi. Türkiye'nin bayrağını olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya alan milli güreşçi Taha Akgül taşıdı. Törende sporcu kafileleri de şarkılar eşliğinde stadyuma giriş yaptı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 126 madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında birinci oldu. Türkiye, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla oyunları 64. sırada tamamladı.

Kirli nehirde yarışa zorladılar

Kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasaklandığı Sen Nehri'nin temizliği için Fransız hükümeti 2015'ten beri 1,4 milyar avro harcadı. Belçikalı sporcu Claire Michel'in, Sen Nehri'nde katıldığı bireysel yarışların ardından E.Coli (koli basili) bakterisine yakalanması sebebiyle Belçika ekibi, triatlon karışık takım finallerinden çekildi.

Şeytani şovla kapanış

Fransa'nın 100 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreni, Saint-Denis'deki Stade de France'da gerçekleştirildi. Açılış törenindeki benzer eleştiriler bu kez de kapanış töreni için söylendi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın ve bir bronz madalya kazanan Fransız yüzücü Leon Marchand'ın tarihi Tuileries Bahçesi'ndeki olimpiyat ateşini söndürmesiyle başlayan törende daha sonra Fransa marşı okundu. Törende Semadirek Kanatlı Zaferi anıtının yer aldığı gösteri "şeytani bir ritüel" olarak değerlendirildi. Gösteriye sosyal medyadan tepki yağdı.

Başörtüsüyle altını aldı

Organizasyondaki son madalya töreni, kadınlar maratonda dereceye giren ilk 3 sporcu için kapanış töreni öncesi statta gerçekleştirildi. Bu kategoride altın madalya kazanan ve şimdiden efsaneler arasında adını yazdıran Etiyopya asıllı Hollandalı Sifan Hassan, törene başörtüsüyle çıktı. Fransa, sporcularının açılış törenine başörtüsüyle katılmasını yasaklamıştı.







