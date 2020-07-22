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Dünya Azerbaycan ordusu Ermenistana ait İHAyı düşürdü
ASYA

Son dakika haberleri: Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir İHA'yı daha düşürdü

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan ordusu, dün de Ermenistan'a ait 2 İHA'yı vurarak düşürmüştü.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan ordusu daha önce de 2 İHA düşürmüştü.
Azerbaycan ordusu daha önce de 2 İHA düşürmüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tovuz iline bağlı Ağdam köyü yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait "X-55" tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını da paylaştı.

Azerbaycan ordusu, dün de Ermenistan'a ait 2 İHA'yı vurarak düşürmüştü.

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Ermenistan'ın Türkiye korkusu: Askeri müdahalede bulunmalarından endişe ediyoruz

Ermenistan, 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunmuştu

  • Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.
  • Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.
  • Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri Tümgeneral Heşimov olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

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Ermenistan'ı sahneye sürenlerin hedefinde Türkiye var
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Ermenistan'ı sahneye sürenlerin hedefinde Türkiye var
Azerbaycan ile Ermenistan arasında uzun yıllardır cereyan eden çatışmalar ilk kez Dağlık Karabağ'da değil, Tovuz bölgesinde yaşandı. Bu bölge Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji nakil hatları açısından son derece stratejik öneme sahip. Türkiye'nin özellikle Libya, Suriye, Doğu Akdeniz ve Ege'de hakimiyet alanını genişletmesinin bazı küresel aktörleri rahatsız ettiği biliniyor. Ermenistan'ın son saldırılarının ise Türkiye'ye yeni bir cephe açma girişimi olarak değerlendiriliyor. Gelişmelerin perde arkasını Çatışma Hattı'nın dördüncü bölümünde anlattık:


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