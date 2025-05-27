Soykırımcı 7 günde 10 hastaneyi vurdu

İsrail'in Haaretz gazetesinin yayımladığı habere göre, İsrail ordusu, geçen hafta boyunca Gazze Şeridi’nde en az 10 hastane ve kliniğe saldırı düzenledi. Geçen hafta Han Yunus’taki Avrupa Hastanesi’ne düzenlenen saldırı, İsrail’in Gazze’deki askeri saldırılarını genişletme kararının başlangıç noktası oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta Gazze’de sağlık merkezlerine yönelik 28 saldırı gerçekleştirdini bildirdi. Bu, savaşın başlangıcından bu yana sağlık tesislerine yönelik tüm saldırıların yaklaşık yüzde 4’üne tekabül ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, bölgede halihazırda yaklaşık 400 bin kişi tıbbi hizmete ulaşamıyor. İsrail ordusu ise Hamas mensuplarının hala bazı hastaneleri sığınak olarak kullandığını iddia ederek saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor. DSÖ, 23 Mayıs'ta yayımladığı açıklamada, Gazze’de aylardır süren İsrail saldırılarının sağlık sistemini çökme noktasına getirdiğini belirtmişti.