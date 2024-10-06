Soykırımın 1. yıl dönümü: Dünyayı affetmeyeceğiz

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı soykırımın birinci yılı dolarken, insani felaketin ortasında kalan Filistinliler, kendi topraklarında özgür bir gün geçirmenin umudunu taşıyor. İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana, bir yıl boyunca Filistinli ailelere soykırımlar gerçekleştirdi. Tüm imkansızlıklara rağmen hayata tutunmaya çalışan Gazzeliler, işgalin birinci yılı ile ilgili Yeni Şafak’a konuştu.





ESKİSİNDEN DAHA KÖTÜ

Filistinli savaş mağdurlarından Ali Jumaa, yıllarca bir dükkan açma hayali ile yaşadığını ve bu hayalini iki yıl önce gerçekleştirdiğini ancak İsrail’in saldırıları sonucunda dükkanını kaybettiğini ifade etti. Jumaa, “İsrail önce dükkanımı, ardından da Cibaliye kampındaki evimi yıktı. Evimiz yıkıldığından beri çadırda yaşıyoruz. Çadır da güvenli değil. Bizim hayatımız bu kamplarda zor şartlar altında geçti ama son bir yılımız eskisinden çok daha kötü geçti. Bu savaş inşallah biz daha fazla ölmeden biter” dedi.





İNSANLIK NEREDE

Bir yılın açlık ve ıstırapla geçtiğini belirten Fayez Altoom, “Yorulduk. Kış geliyor ve şartlar daha da zorlaşacak. Bir yıldır her gün onlarca ölü. Ve biz, bize yardım etmeyen insanlığı unutmayacağız, affetmeyeceğiz. Su temel bir ihtiyaç. Biz artık bir damla suyu bulunca sevinir hale geldik. Bir yıldır karnımız doymuyor. Dünyadaki insanlık nerede? Biz tüm yıkıma rağmen gülüyoruz. Ölürken bile gülmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Kardeşi Bashar Altoom ise, “Yaşamamız gereken bir hayat olduğuna inanmak istiyoruz artık. Aylardır sürekli bir yerlere sürükleniyoruz. Birçok temel ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Aylar sonra bir kase meyve yedik ve bu bizi mutlu etti. Sadece hayatta kalabilecek kadar yiyoruz” ifadelerini kullandı.





AYAKTA KALACAĞIZ

Son bir yılın kendileri için aşağılanma, ölüm ve trajedi yılı olduğunu ifade eden Naman Abdalla, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gazze’de artık ölümün bir anlamı kalmadı. Dünyanın gözünde değersiziz. Belki bir sonraki cenaze listesinde biz de olacağız. Hayallerimiz bile artık moloz yığınlarına döndü. İnsanlarımız yok olmasına rağmen, her gün farklı bir acı ile karşı karşıya olmamıza rağmen ayakta kalmaya, gülmeye ve inanmaya devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar evimizi bırakmayacağız”





BİZİM FARKIMIZ NE?

Gazzeli Ahmet Younis, “Neden diğer insanlar gibi yaşamıyoruz? Bizim diğerlerinden farkımız ne?” diyerek dünyaya seslendi. Olanlardan çok yorulduğu vurgulayan Younis, “Olan biten her şeyden çok yoruldum. Huzur içinde gezmek, çalışmak, uyumak istiyorum. Bir gün bütün hayallerime kavuşacağım ve bu sefer üzüntüden değil mutluluktan ağlayacağım. Buna inanıyorum. İşgalden önce video ve fotoğraf çekiyordum. Şimdi ise insanlar için yardım toplamaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.



