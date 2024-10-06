Bu katliamlar hafızalara kazındı

Siyonist İsrail, ABD’nin desteğiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'de soykırım yürütüyor. Bu soykırım saldırıları büyük yıkım ve ölümcül kıtlıkla beraber 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 802 Filistinli öldü, 96 bin 844 kişi yaralandı.

İsrail, 1 yıl içerisinde bu 11 korkunç katliam hafızalara kazındı. Bu katliamlar şöyle: "El Ehli Baptist Hastanesi katliamı: 500’den fazla can kaybı, Aziz Porphyrius Kilisesi katliamı: 20 ölü, Cibaliya katliamı: bin ölü ve yaralı El-Fahura Okulu katliamı: 200’den fazla ölü, Nabulsi Kavşağı katliamı: 118 ölü, Şifa Hastanesi katliamı: 400 ölü, Refah katliamı (çadır yangınları): 45 ölü, Nusayrat Mülteci Kampı katliamı: 274 ölü, Birinci Mevasi katliamı: 90 ölü, Tabiun Okulu katliamı: 100 ölü, İkinci Mevasi Katliamı: 40 ölü."





KILIK DEĞİŞTİRİP SALDIRDI

İsrail ordusunun 8 Haziran'da Deyr el-Belah kentindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yaptığı katliamda İsrail askerleri Filistinliler gibi giyindi ve 2 sivil araç kullandı. İsrail ordusunun 4 İsrailli esirin kurtarıldığını açıkladığı yüzlerce Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan kanlı katliamda 64'ü çocuk, 57'si kadın olmak üzere 274 Filistinlinin hayatını kaybetti.





ÇADIRLARI BOMBALADI

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde 26 Mayıs'ta yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 45 Filistinli hayatını kaybetti.





HASTANELERİ VURDU

İsrail güçleri, 8 Mart-1 Nisan 2024 tarihleri arasında Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde iki hafta süren uzun kuşatma sırasında hastane içinde ve çevresinde 400 Filistinliyi öldürdü. İsrail savaş uçakları, 17 Ekim 2023'te ise Gazze Şehri'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin avlusunu bombalayarak çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 500'den fazla Filistinliyi öldürdü.



