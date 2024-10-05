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Katil sürüsünden yeni katliam hazırlığı: İran'da "büyük ve şiddetli" bir askeri saldırı başlatacak

Katil sürüsünden yeni katliam hazırlığı: İran'da "büyük ve şiddetli" bir askeri saldırı başlatacak

15:475/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
AA
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Soykırımcı İsrail İran'a "büyük ve şiddetli" bir askeri saldırı başlatmaya hazırlanıyor
Soykırımcı İsrail İran'a "büyük ve şiddetli" bir askeri saldırı başlatmaya hazırlanıyor

Katil sürüsü, 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına karşılık olarak İran'a "büyük ve şiddetli" bir askeri saldırı başlatmaya hazırlandığı bildirildi. İsrail'in, İran'ın balistik füze saldırısının ülkede önemli bir hasara yol açmadığına inandığı belirtilen haberlerde, İran'ın saldırısından bu yana İsrail ordusunun önemli olacağına inandığı bir yanıt planladığı ve sert bir karşılık verilmeden saldırıyı geçiştirme gibi bir niyetinin olmadığı ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Haaretz gazetesi ve ordu radyosunun haberlerinde, katil sürüsü İsrail'in
,
İran'a "büyük ve şiddetli" bir askeri saldırı başlatmaya hazırlandığı kaydedildi.


İsrail ordusunun, İran'ın balistik füze saldırısının ülkede önemli bir hasara yol açmadığına inandığı belirtilen haberlerde,
İran'ın saldırısından bu yana İsrail'in önemli olacağına inandığı bir yanıt planladığı ve sert bir karşılık verilmeden saldırıyı geçiştirme gibi bir niyetinin olmadığı ifade edildi.

İsrail'in, İran karşıtı koalisyondaki diğer tarafların da saldırıya katılacağını düşündüğü dile getirilen haberlerde,
İsrail'in, İran sorununu kendi sorunları olarak gören diğer ülkelerden de uluslararası alanda destek aldığına işaret edildi.

Haberlerde, bugün üst düzey askeri yetkililerin bir ortağın temsilcileriyle bir toplantı yaptığı ve
İsrail'in, Amerikalıların İran'a yanıt vermede aktif rol alacağını düşündüğü kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.
Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.


Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini"
söylemişti.


#İran
#israil
#saldırı

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