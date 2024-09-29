Gazze'de 48 saatte dört katliam

Lübnan’ı ateşe atan ve Gazze’de soykırım yapan İsrail, hukuksuz saldırılarını Orta Doğu’nun her bir köşesine taşımayı sürdürüyor. Son olarak İsrail Savunma Bakanlığı, Suriye'nin güneyine saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada Hamas liderlerinden Ahmed Muhammed Fahd’ın öldürüldüğü duyuruldu. İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, "Fahad, yakın gelecekte başka bir terör saldırısı düzenlemeyi planlarken ortadan kaldırıldı" sözleriyle kendini aklamaya çalıştı. İşgalci güç Gazze’deki katliamlarını da sürdürdü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 358 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 52 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 118 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 586'ya, yaralı sayısının da 96 bin 210'a çıktığı kaydedildi.