Dünya Suriye konulu 18 Astana görüşmelerinin ilk günü sona erdi Toplantılar gün boyu devam etti
ORTADOĞU

Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinin ilk günü sona erdi: Toplantılar gün boyu devam etti

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da yapılan Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinin ilk gününde heyetler, ikili ve üçlü toplantılarda bir araya geldi. TSİ ile 07.30’da başlayan toplantılar gün boyu sürdü. Heyetler arasındaki ikili ve üçlü formatlardaki toplantılara yarın da devam edilecek. Görüşmelerin sonuç bildirisinin ise yarın öğleden sonra yayımlanması bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinin ilk günü sona erdi: Toplantılar gün boyu devam etti
Arşiv

Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki Türk heyeti, görüşmelerin ilk gününde Birleşmiş Milletler Suriye Özel Heyeti ile görüştü, ardından Rus ve İran heyetleriyle ikili toplantılar gerçekleştirdi.

  • Garantör ülke heyetleri ile Suriye rejimi ve muhalefet temsilcileri arasında da görüşmeler yapıldı. Bunun yanı sıra BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcilerinin de katılımıyla tutukluların serbest bırakılması ile ilgili çalışma oturumu düzenlendi.

GÖRÜŞMELER BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerin ilk günü, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran’ın bir araya geldiği üçlü toplantıyla sona erdi.

SONUÇ BİLDİRİSİ YARIN BEKLENİYOR

Heyetler arasındaki ikili ve üçlü formatlardaki toplantılara yarın da devam edilecek. Görüşmelerin sonuç bildirisinin ise yarın öğleden sonra yayımlanması bekleniyor.

  • 18. Suriye konulu Astana görüşmelerinde taraflar, Suriyeli mültecilerin dönüşü için koşulların sağlanması başta olmak üzere Suriye'deki insani ve sosyo-ekonomik durum, Cenevre’deki Anayasa Komitesi çalışmaları, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konuları masaya yatırıyor.

Astana süreci Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde devam ediyor
DÜNYA
Astana süreci Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde devam ediyor

Türk Devletleri Teşkilatı Sekizinci Zirve Bildirisi yayınlandı
GÜNDEM
Türk Devletleri Teşkilatı Sekizinci Zirve Bildirisi yayınlandı
Müjdeler peş peşe geldi

Müjdeler peş peşe geldi

​Rakamlar netleşiyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
13 ile sarı kodlu uyarı

13 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun.
Haber kılıflı muhbirlik

​Diyarbakır'dan havalanan F-16'ları son dakika haberi olarak PKK'ya bildirdiler.

​Ordu'da heyecan verici keşif.

​Putin uyarmıştı: Savaşın dengesini değiştirecek.

​Karadeniz gazını çıkarma çalışmaları böyle yürütülüyor.

​Dış politikada hükümete akıl vermeye çalışan TÜSİAD'a Erdoğan'dan sert tepki.

​Trafik kazasında ölen gencin Afganlar tarafından öldürüldüğü yalanını yaydılar.

​Köylülerin 'ses bombası' sitemi.

​Hükümetin resmi artışı açıklamasını bekliyorlar.

​Brezilya polisi cesetlerin bulunduğunu açıkladı.

​Selfie çekmek isterken canından oluyordu.

​Çaldığı 41 büyükbaşı kestirip kasaplara satmış.

​Maymun çiçeği virüsü kapıya dayandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.