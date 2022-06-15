Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinin ilk günü sona erdi: Toplantılar gün boyu devam etti Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da yapılan Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinin ilk gününde heyetler, ikili ve üçlü toplantılarda bir araya geldi. TSİ ile 07.30’da başlayan toplantılar gün boyu sürdü. Heyetler arasındaki ikili ve üçlü formatlardaki toplantılara yarın da devam edilecek. Görüşmelerin sonuç bildirisinin ise yarın öğleden sonra yayımlanması bekleniyor.

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