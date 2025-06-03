Suriyelilerin umutlu dönüşleri sürüyor: Rejim yıktı biz onaracağız

Suriyeli aileler, uzun yıllar zor koşullar altında kamplarda yaşam mücadelesi verdikten sonra ilk kez memleketlerine adım atmanın heyecanını yaşıyor. Suriye'deki çatışmaların neden olduğu yıkım ve insani kriz, milyonlarca insanı komşu ülkelere ve çadır kamplara sığınmak zorunda bırakmıştı. Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesi ve ABD ile Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldurmaya başlamasıyla ülkede durumun iyileşmeye başlamasıyla birlikte çok sayıda aile asli yerlerine geri dönüyor.

YARDIM ÇAĞRISI

İdlib'in güney kırsalındaki Kafr Sicne köyünden 2019 yılında göç etmek zorunda kalan Muhammed Rahmun, altı yıllık kamp hayatının ardından özgürleşen topraklarına dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Rahmun, "Buraya göç ettikten sonra altı yıl boyunca kamplarda yaşadık ama şimdi Allah bize zafer nasip etti. Eşyalarımızı topluyoruz. Ülkemiz özgürleşti" ifadelerini kullandı. "Köyde hiçbir şey yok. Ne kanalizasyon ne elektrik ne su, hayatın en temel ihtiyaçları bile yok. Bu yüzden tüm yardım kuruluşlarına çağrımızdır. Yeniden inşa sürecine katkı sağlayabilecek kim varsa bize yardım etsin" sözleriyle destek çağrısı yaptı.

UZUN YILLARIN ZORLU KOŞULLARI

Kafr Sicne köyünden 2019 yılında göç etmek zorunda kalan Abdurrezzak Muhammed de yıllar süren zorlu yaşam koşullarının ardından köylerinin yeniden özgürleşmesiyle evlerine dönmeye hazırlandıklarını söyledi. Kamptaki zorlu yaşam şartlarından bahseden Muhammed, "2019'da köyümüzden ayrılarak buraya geldik. Çadırlarda çok zorluk çektik. Yazın sıcağına, kışın soğuğuna karşı hiçbir koruması yoktu ama sabrettik, Allah’a hamdolsun, şimdi topraklarımız özgür. Evimize dönmeye hazırlanıyoruz" diye konuştu.

TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK

Muhammed, savaşın yıkıcı etkilerini anlatırken "Evlerimizin bir bölümü bombardımanla yıkıldı. Diğer bölümü ise içindeki demiri çalmak için kasıtlı olarak yıkıldı. Her şey harap olmuş durumda" değerlendirmesini yaptı. Köylerine geri dönmenin tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirten Muhammed, "Bugün sadece biz değil bütün Suriye halkı seviniyor çünkü Suriye’nin her karışı bu savaşta zarar gördü. Bu zalim rejim ülkeyi, insanları, doğayı, taşı, toprağı yok etti ama biz yeniden inşa edeceğiz" cümlelerini kullandı.

MADDİ DURUMLARI YETERLİ DEĞİL

Hayat Yardım Ekibi gönüllüsü Zeki Salih savaş nedeniyle yıllardır yerinden edilmiş sivillerin yeniden topraklarına dönmelerini hedefleyen bir çalışma başlattıklarını aktardı. Salih, kampanyanın dördüncü konvoyunu hayata geçirdiklerini ve çalışmaların artarak süreceğini dile getirerek şu sözlerle devam etti: "Topraklarımız tamamen özgürleştikten sonra Onurlu Dönüş Kampanyası'nı başlattık. Pek çok aile evlerine dönmek istiyor ancak eşyalarını taşıyacak aracı kiralayacak maddi güce sahip değil. Bu yüzden bu inisiyatifi başlattık."

YARDIMLAR SÜRECEK

Salih, ailelerin kamplarda geçirdikleri beş yılı aşkın zorlu, acı dolu yaşamdan kurtulup köylerine dönmeye başladıklarını vurgulayarak “İnşallah Rabbimiz onları evlerini yeniden inşa etmeye, topraklarını ekmeye muvaffak kılar da kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilirler" dedi. Yardımların kamplardan tahliye ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Salih, ilerleyen aşamada evlerin onarımı ve temel altyapının kurulması yönünde de çalışmalar yürütmeyi planladıklarını kaydetti.

Austin Tice'ı rejim tutuklamış

ABD’li gazeteci Austin Tice, serbest gazeteci olarak çalışırken 2012 yılının Ağustos ayında Suriye’nin başkenti Şam şehrinde ortadan kaybolmuştu. İngiliz medya kuruluşu BBC, istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Suriye’de kaybolan gazetecinin devrik Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esed rejimi döneminde tutuklanmış olduğunu ortaya çıkardı. Esed rejimde görev almış Suriyeli yetkililerin de Tice’ın tutukluluğunu doğruladığı belirtildi. ABD hükümeti daha önce gazetecinin Esad rejimi tarafından tutuklu olduğunu düşündüğünü duyurmuş ancak rejim, suçlamaları sürekli reddetmiş ve gazetecinin tutuklanmasına ilişkin hiçbir bilgisi olmadığını iddia etmişti. Tice’ın 2012 yılında Şam’da bir gözaltı merkezinde tutulduğu bilgisinin, "çok gizli" ibaresiyle işaretli bir dosyada yer aldığı bildirildi.







