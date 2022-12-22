Talabani PKK’ya gitti

Terör örgütünü meşrulaştırmak için PKK/YPG ile Suriye’deki muhalif Kürtleri birleştirmeye çalışan ABD, bu plan tutmayınca rotayı Talabani ailesine çevirdi. ABD, Celal Talabani’nin büyük oğlu KYB bölgesi sözde istihbarat sorumlusu Bafel Talabani ile PKK/YPG elebaşlarını bir araya getirdi. 5 Kasım’da Erbil’de ABD’nin Suriye’deki Sözde Temsilcisi Nicholas Granger’la görüşen Bafel Talabani, önceki gün Haseke’ye gitti. ABD’ye ait askeri uçakla Suriye’ye geçen Talabani, burada terör örgütü elebaşları “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Asya Abdullah, Foza Yusif ve Salih Müslim ile görüştü. Görüşmeye ABD’li General Matthew McFarlane ve beraberindeki askeri heyet de katıldı. PKK ile bölgedeki Kürt grupların birleştirilmesi görüşüldü.

REKLAM

TERÖRİSTTEN TEŞEKKÜR

Bafel Talabani “Rojava ile ilişkilerimiz elbette devam edecek ve daha da gelişecek. Bekamız birlik olmamıza bağlı” dedi. Görüşmenin ardından terörist Ferhat Abdi Şahin, ABD’li general ve Talabani birlikte fotoğraf çekildi. Terörist Şahin bu fotoğrafı Twitter’dan “KYB lideri Bafel Talabani ve CJTFOIR Komutanı McFarlane ile bölgenin istikrarını korumak için terörle mücadelede ortak çabalar geliştirme konusunda görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Bu ortaklıklardan gurur duyuyoruz ve bunu genişletmek için çalışıyoruz. Desteğiniz ve dostluğunuz için teşekkürler” mesajıyla paylaştı.