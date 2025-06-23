Tayland, Kamboçya'ya yönelik sınır ve siber güvenlik önlemlerini artırıyor

Bangkok Post'un haberine göre Tayland, Kamboçya'ya karşı daha kapsamlı ve sıkı önlemler almak için harekete geçti.





Başbakan Şinavatra, yaptığı açıklamada, sınır kontrollerinin sıkılaşacağını belirterek, yalnızca öğrenciler, tıbbi tedaviye ihtiyaç duyanlar veya temel ihtiyaç malzemeleri satın alması gerekenlerin sınır geçişine izin verileceğini söyledi.





Kumar oynamak için Kamboçya'ya gitmek isteyen turistlerin daha sıkı tarama önlemlerine tabi tutulacağını ifade eden Şinavatra, siber suçlarla mücadele için diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon sağlanacağını kaydetti.

Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.





Kamboçya Başbakanı Hun Manet, iki tarafın, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda mutabık kalmasına rağmen gerilimin henüz sona ermediğini savunmuştu.





Bunun üzerine Hun Manet, sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvuruda bulunduklarını duyurmuştu.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.







