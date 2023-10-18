Terör devletine CENTCOM desteği

Hamas’ın beklenmedik saldırısı sonrası İsrail’in askeri ve istihbarati yetersizliği gün yüzüne çıktı. Önceki gün, Orta Doğu’daki Amerikan güçlerini denetleyen en üst düzey ABD’li general olan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael “Erik” Kurilla, İsrail’e habersiz bir ziyaret gerçekleştirdi. Gazze’ye yönelik kara operasyonunun konuşulduğu şu günlerde, terör örgütü PKK’ya açıktan destek veren CENTCOM Komutanı Kurilla’nın İsrail’i ziyareti, “Terörün hamisi CENTCOM, terör devleti İsrail adına operasyonu planlayıp yönetecek” yorumuna neden oldu. Önceki gün Washington yönetiminin, 2 bin kişiden oluşan ABD Donanması Hızlı Müdahale Gücü’nü (RRF) İsrail’e yolladığı, bunun dışında bölgede faaliyet gösteren ek askeri birliklerin de İsrail’e intikal edeceği ortaya çıkmıştı. İsrail’e 2 büyük uçak gemisi konuşlandıran Pentagon, kara operasyonu öncesi bölgedeki nüfuzunu arttırdı. Bunun yanı sıra ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail’e gönderilen USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ekibinin görev süresinin uzatıldığını duyurdu. Ordusunun üst düzey subaylarını Hamas saldırısında kaybeden, generallerini yarı çıplak esir veren ve psikolojik olarak çöküntünün eşiğine gelen İsrail ordusunun kara harbini yönetecek kabiliyetlere sahip olmadığı düşünülüyor.





ÜST DÜZEY İSİMLERLE GÖRÜŞTÜ

CENTCOM Komutanı Kurilla’nın ziyareti, İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlemesi beklenen kara saldırısı öncesinde üst düzey bir ABD yetkilisinin İsrail’e yaptığı son ziyaret oldu. Kurilla, yaptığı açıklamada, “Hamas’a karşı derinleşen savaşta İsrail ordusunun ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmasını sağlamayı umduğunu” söyledi. Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili ise Kurilla’nın İsrail’in askeri liderliğiyle üst düzey görüşmeler yapacağını ve ABD’nin yakın müttefikinin savunma ihtiyaçlarının net bir şekilde anlaşılmasını sağlayacağını söyledi. Öğleden sonra ise Kurilla, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile görüştü.





BİNLERCE AMERİKAN ASKERİ SEVK EDİLDİ

Hafta başında ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Washington yönetiminin 2 bin kişiden oluşan RRF birliklerini İsrail’e konuşlandırmak için seferber ettiğini açıklamıştı. Normal şartlarda 96 saat içinde bölgeye gidecek olan ekibin, 24 saat içinde İsrail’e sevk edildiği ifade edildi. RRF’nin tıbbi yardım, patlayıcı yapımı, istihbarat desteği ve gerekirse acil müdahalede bulunmak amacıyla bölgede konuşlandırıldığı kaydedildi. ABD Savunma Bakanlığı ise “Orta Doğu’da gelişen güvenlik ortamı” göz önüne alındığında yaklaşık 2 bin ABD askeri personelinin yüksek düzeyde hazırlık durumuna alındığını açıklayarak gelişmeyi doğruladı. Austin ise RRF birlikleri’nin yanı sıra, Kuveyt’te tatbikat için konuşlandırılmış 26’ncı Deniz Seferi Birimi’nin de (MEU), bölgeye intikal edeceğini kaydetti. RRF birlikleri’nin yanı sıra, Kuveyt’te tatbikat için konuşlandırılmış 26’ncı Deniz Seferi Birimi’nin de (MEU), bölgeye intikal ettiğini duyurdu. MEU’nun Umman Körfezi’nde bulunan amfibi saldırı gemisi USS Bataan vasıtasıyla taşındığı, çıkarma gemisi olan USS Carter Hall’un da Bataan ile birlikte İsrail’e seyrettiği ifade edildi.





SIRTINI ABD’YE DAYADI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın katıldığı savaş kabinesi toplantısının ardından beraber yaptığı açıklamada, “Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız” açıklamasında bulundu. ABD’nin “her zaman iyi bir müttefik olduğunu bildiklerini ancak bugün İsrail ve tüm dünyanın kendi gözleriyle bunu gördüğünü” dile getiren Gallant, Blinken’ın bu hafta ikinci kez geldiğinin, Washington’dan diğer üst düzey isimlerin İsrail’i ziyaret ettiğinin altını çizerek, “Akdeniz’de Amerikan bayrağı dalgalanmasının herkes ne anlama geldiğini biliyor” diye konuştu. Diğer yandan ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, CNN’e yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi’nin, Hamas’la yaşanan askeri çatışmanın İran’la daha büyük bir savaşa dönüşmesi durumunda ABD ordusunun İsrail’de kullanılmasına yönelik bir yasa tasarısı hazırlayacağını duyurdu. Galant’ın açıklamaları ve hazırlanan yasa tasarısı, “İsrail sırtını ABD’ye dayadı” yorumuna neden oldu.





BAŞKA SEÇENEKLER DE VAR

Muhtemel kara operasyonuna ilişkin İsrail’den de açıklama geldi. İsrail Savunma Bakanlığı, kara operasyonu dışında başka seçeneklerin de masada olduğunu ifade etti. İsrail ordu sözcülüğü, “Kara operasyonundan bahsediliyor ama sonraki aşama başka bir şey de olabilir” açıklamasında bulundu.



