Terör yandaşları Fransa'da 'dombra' çalan Türklere saldırdı

Fransa
Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında çok sayıda ülkede başlayan oy verme işlemi sürüyor.
Fransa’nın Strasbourg kentinde terör örgütü yandaşları, Türkiye’deki genel seçimler için oy kullanan ve araçlarından 'dombra' çalan Türk seçmenlere çekiçle saldırdı.
Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırganın koşarak araca doğru geldiği ve elindeki çekiçle defalarca araca vurduğu görüldü.
Olayın ardından Strasbourg polisinin üç kişiyi gözaltına aldığı belirtilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.