Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump: Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yaklaşıldı

Trump: Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yaklaşıldı

10:4031/05/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin, “Anlaşmaya çok yaklaştılar. Bunun sonucunu bugün ya da yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var” dedi.
ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin, “Anlaşmaya çok yaklaştılar. Bunun sonucunu bugün ya da yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin, “Anlaşmaya çok yaklaştılar. Bunun sonucunu bugün ya da yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Elon Musk'a veda töreninde Gazze'deki ateşkes süreci ile ilgili açıklama yaptı. İsrail'in onayladığı ve Hamas'ın cevabının beklendiği belirtilen ateşkes anlaşması hakkında Trump, “Gazze konusunda bir anlaşmaya çok yaklaştılar. Bunun sonucunu bugün içinde ya da yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var” ifadelerini kullandı.


Trump ayrıca, İran ile nükleer anlaşmanın ‘çok uzak olmayan bir gelecekte' gerçekleşebileceği kaydetti.




#Trump
#ABD Başkanı Donald Trump
#Beyaz Saray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları