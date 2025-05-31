Trump: Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yaklaşıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Elon Musk'a veda töreninde Gazze'deki ateşkes süreci ile ilgili açıklama yaptı. İsrail'in onayladığı ve Hamas'ın cevabının beklendiği belirtilen ateşkes anlaşması hakkında Trump, “Gazze konusunda bir anlaşmaya çok yaklaştılar. Bunun sonucunu bugün içinde ya da yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var” ifadelerini kullandı.