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Dünya

Trump'ın suikast girişimi sonrası görüntüsü dikkat çekti: Komplo teorileri başladı

ABD eski Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sonrasında, bandaj olmadan çekilen görüntüleri yayınlandı. Trump'ın kulağında herhangi bir dikiş veya yara izinin bulunmaması ise gözlerden kaçmadı.

Lokman Özdemir
10:16 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump
ABD eski Başkanı ve başkan adayı
Donald Trump
, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralandı.

Trump, 13 Temmuz'daki suikast girişiminin ardından, bir hafta boyunca çıktığı miting ve buluşmalarda, kulağında büyük beyaz bir bandaj ile görüntülendi.



Trump'ın bandajsız ilk görüntüleri, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Florida'daki evinde yaptığı görüşme sırasında ortaya çıktı.


Katil Netanyahu'yla görüşmesinde dikkat çekti


Görüntüler, Trump'ın kulağının nerdeyse hiç yara almamış gibi olduğu ve herhangi bir yara izi ya da dikkat çekici bir kabuklanma olmadığına işaret etti.



Hatta bir fotoğrafta Trump, Gazze kasabı katil Netanyahu'ya kulağının kurşunla vurulduğu yeri gösterirken görüldü.



Amerikan sosyal medyası bunu konuşuyor


Trump'ın gözle görülür bir yara izinin olmamasına sosyal medyada anlam verilemedi.


Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Trump'ın yarasını sorguladı.



Bir kullanıcı,
”Donald Trump, suikast girişiminden bu yana ilk kez bugün sağ kulağında bandaj olmadan ve tamamen iyileşmiş bir şekilde ortaya çıktı.”
dedi.

Bir diğer kullanıcı ise
”Trump'ın kulağındaki kurşun yarası çok çabuk iyileşti... Neredeyse kurşun ya da şarapnel bile isabet etmemiş gibi görünüyor.”
ifadelerini kullandı.



#Donald Trump
#suikast
#ABD
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