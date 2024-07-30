Trump'ın suikast girişimi sonrası görüntüsü dikkat çekti: Komplo teorileri başladı

Trump, 13 Temmuz'daki suikast girişiminin ardından, bir hafta boyunca çıktığı miting ve buluşmalarda, kulağında büyük beyaz bir bandaj ile görüntülendi.

Görüntüler, Trump'ın kulağının nerdeyse hiç yara almamış gibi olduğu ve herhangi bir yara izi ya da dikkat çekici bir kabuklanma olmadığına işaret etti.