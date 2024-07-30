Trump'ın suikast girişimi sonrası görüntüsü dikkat çekti: Komplo teorileri başladı

Trump, 13 Temmuz'daki suikast girişiminin ardından, bir hafta boyunca çıktığı miting ve buluşmalarda, kulağında büyük beyaz bir bandaj ile görüntülendi.
Trump'ın bandajsız ilk görüntüleri, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Florida'daki evinde yaptığı görüşme sırasında ortaya çıktı.
Katil Netanyahu'yla görüşmesinde dikkat çekti
Görüntüler, Trump'ın kulağının nerdeyse hiç yara almamış gibi olduğu ve herhangi bir yara izi ya da dikkat çekici bir kabuklanma olmadığına işaret etti.
Hatta bir fotoğrafta Trump, Gazze kasabı katil Netanyahu'ya kulağının kurşunla vurulduğu yeri gösterirken görüldü.
Amerikan sosyal medyası bunu konuşuyor
Trump'ın gözle görülür bir yara izinin olmamasına sosyal medyada anlam verilemedi.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Trump'ın yarasını sorguladı.