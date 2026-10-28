Trump’tan Bolsonaro’ya ABD kapısı: Vizeye onay çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'da devlet başkanı seçimlerinin 2. turunu Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro 'nun ABD'ye gelmesini "onaylayabileceğini" söyledi.

Trump, Texas eyaletindeki seçim mitinginden dönüşünde, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarının, Bolsonaro'nun ABD'ye gelmesini onaylayıp onaylamayacağına ilişkin sorusuna Trump, "Onaylayabilirim. Benim için bir sorun olmaz." yanıtını verdi.

Trump, "garip" şeklinde nitelediği Brezilya seçimlerinde taraf tutmadığını söyledi.

Bolsonaro'ya vize onayı

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yazılı yanıtladı.

Açıklamada, Brezilya'da seçimleri kaybeden Bolsonaro ile ailesine vize verileceği ve ABD'ye girmelerine izin verileceği doğrulandı.

Ne olmuştu?

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı devlet başkanı seçimini kaybeden Senatör Bolsonaro'nun hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına ve pasaportunun iptal edilmesi kararına rağmen ABD'ye kaçtığı ileri sürülmüştü.

Bolsonaro ailesine yakın kaynaklar, eski devlet başkanı adayının pasaport kısıtlaması yürürlüğe girmeden hemen önce gizlilik içinde ABD'ye giden bir uçakla ülkeden ayrıldığını doğrulamıştı.

Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışı çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Bolsonaro hakkında 2 soruşturma

Brezilya basınındaki habere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanıyla ilgili iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.