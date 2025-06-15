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Trump'tan İran'a yeni tehdit: Eşi benzeri görülmemiş bir karşılık vereceğiz

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Eşi benzeri görülmemiş bir karşılık vereceğiz

11:1515/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran’a yönelik düzenlenen son saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. Ancak, İran'a yeni bir tehditte bulunan Trump, "Eğer İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetlerinin tüm gücü ve kudreti, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde üzerlerine çöker" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan İsrail'in saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

İran'a açık tehdit

"ABD'nin bu gece İran'a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu."
ifadelerini kullanan Trump, İran'ı ABD'ye saldırıda bulunması halinde
"eşi benzeri görülmemiş düzeyde karşılık verecekleri"
konusunda uyardı.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İran tarafından bize herhangi bir biçimde saldırı olursa, ABD Silahlı Kuvvetleri’nin tüm gücü ve kudreti, daha önce hiç görülmemiş bir şekilde üzerinize iner”

“İran-İsrail çatışması kolayca sona erdirilebilir"

Trump ayrıca barışçıl bir çözüm olasılığına da işaret ederek
"İran ve İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz"
değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı bu saldırılarda öldü.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.




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