Trump'tan İran'a yeni tehdit: Eşi benzeri görülmemiş bir karşılık vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran’a yönelik düzenlenen son saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. Ancak, İran'a yeni bir tehditte bulunan Trump, "Eğer İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetlerinin tüm gücü ve kudreti, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde üzerlerine çöker" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan İsrail'in saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.
İran'a açık tehdit
Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“İran-İsrail çatışması kolayca sona erdirilebilir"
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı bu saldırılarda öldü.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.