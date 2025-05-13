Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump'tan İstanbul'a geliş için 'Putin' şartı: O gelirse gelirim

Trump'tan İstanbul'a geliş için 'Putin' şartı: O gelirse gelirim

18:4113/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin (Foto: Arşiv)
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin (Foto: Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in barış görüşmeleri için İstanbul'a gitmesi halinde, Trump'ın da orada olacağını açıkladı. Kellogg, "Putin'in İstanbul'a gelmesini umuyoruz. Onunla çok iyi bir görüşme olabilir." diye konuştu.

Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, Fox Business kanalında katıldığı bir programda, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'tan İstanbul'a geliş için 'Putin' şartı

Kellogg,
"Devlet Başkanı Putin'in (İstanbul'a) gelmesini umuyoruz, o zaman Başkan Trump da orada olacak. Onunla çok iyi bir görüşme olabilir."
diye konuştu.
İki ülke arasındaki savaşı sona erdirecek bir taslağın halihazırda olduğunu kaydeden Kellogg,
"Müzakere etmeleri gerektiğini düşündüğümüz alanların bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu başlıkları konuşmaları gerekiyor. Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy orada olacak ve eğer Putin de gelirse, bence anlaşmaya birçok insanın düşündüğünden çok daha yakınız. İlk yapacağımız şey tabii ki ateşkes olacak.
" ifadelerini kullandı.

Ateşkes olmadan bir barış müzakeresi yapılamayacağını söyleyen Kellogg, kendilerinin İstanbul'a gitmeye hazır olduklarını belirtti.




#Donald Trump
#Keith Kellogg
#Rusya
#ABD
#İstanbul
#Vladimir Putin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde