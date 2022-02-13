Dünya Türkiye ile BAE arasında 12 anlaşmanın imzalanması planlanıyor
ORTADOĞU

Türkiye ile BAE arasında 12 anlaşmanın imzalanması planlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi'ye gerçekleştireceği resmi ziyarette iki ülke arasında yatırım, ticaret, savunma, ulaştırma, tarım, sağlık alanlarını da kapsayan 12 anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
​Türkiye ile BAE arasında 12 anlaşmanın imzalanması planlanıyor
Türkiye ile BAE arasında 12 anlaşmanın imzalanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki liderin anlaşma ve mutabakat muhtıralarının imza törenine katılması, iki ülke ilişkilerindeki olumlu ivmeyi daha da artıracak 12 anlaşmanın imzalanması planlanıyor.

Bu kapsamdaki anlaşmalar arasında, Yatırım Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı, Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü, Savunma Sanayii İşbirliği Toplantılarının Başlatılmasına İlişkin Niyet Mektubu, Kara ve Deniz Taşımacılığı Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bildiri de bulunuyor.

Ayrıca iki ülke arasında, Tarımsal İşbirliği Mutabakat Zaptı, Sanayi ve İleri Teknolojiler Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Sağlık Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Kültürel Alanda İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Gençlik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ve Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalanması da planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize de olumlu yansıyacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize de olumlu yansıyacak

Merkez Bankası BAE ile swap anlaşması imzaladı
EKONOMİ
Merkez Bankası BAE ile swap anlaşması imzaladı
Alarm veren bölgeler

Alarm veren bölgeler

​AFAD Türkiye'nin afet risk haritasını çıkardı.
80. kez kovid pozitif

80. kez kovid pozitif

Bilim Kurulu üyesinden açıklama geldi.
Türkiye ile BAE arasında 12 anlaşmanın imzalanması planlanıyor

​Bakan Muş'tan gıda fiyatlarıyla ilgili 81 ile talimat

​E-Devlet üzerinden 305 milyon 718 bin başvuru yapıldı.

​Vatandaşa KDV üreticiye kredi müjdesi.

​Batı medyası kışkırtmada ipin ucunu kaçırdı.

Leyla Kara, geleneksel sanatçıların da günümüzde çağdaş olduğuna dikkat çekiyor.

Eleştiren partilileri Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Kış ayında kalp krizine dikkat

Kış ayında kalp krizine dikkat

​Prof. Dr. Barış Çaynak dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.