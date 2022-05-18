Türkiye’den İsveç ve Finlandiya’ya ilk veto Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik müzakerelerinin başlamasına yönelik yapılan oylamada, veto hakkını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün "İsveç'te en son yapılanlar ve 30 teröristi istedik, 'Vermeyiz.' dediler. Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz. Biz 'evet' diyemeyiz." demişti.

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