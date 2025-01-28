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Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi açılıyor

Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi açılıyor

16:5328/01/2025, Salı
AA
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Özbekistan'daki yasalara göre faaliyet gösterecek üniversitenin faaliyeti ve koordinasyonu için yönetim kurulu oluşturulacak.
Özbekistan'daki yasalara göre faaliyet gösterecek üniversitenin faaliyeti ve koordinasyonu için yönetim kurulu oluşturulacak.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi kurulacak. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Taşkent'te Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinin kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Buna göre, üniversitede mühendislik, inşaat, lojistik, bilgi teknolojileri, sağlık, ziraat, gıda mühendisliği, ekonomik ve sosyal bilimler gibi branşlarda uluslararası standartlara uygun eğitim verilecek.


2025-2026 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek üniversitedeki eğitim sisteminde uluslararası sıralamada ilk 1000 üniversite arasında yer alan Türkiye'nin yükseköğretim kurumlarındaki eğitim müfredatları esas alınacak.


Özbekistan'daki yasalara göre faaliyet gösterecek üniversitenin faaliyeti ve koordinasyonu için yönetim kurulu oluşturulacak.


#Özbekistan
#Taşkent
#Türk Devletleri Teşkilatı
#Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi

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