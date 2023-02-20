Volodimir Zelenskiy: Çin Rusya ile ittifak yaparsa dünya savaşı çıkar

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
Alman Welt gazetesinin İtalyan La Repubblica gazetesine dayandırdığı habere göre, Zelenskiy, "Eğer Çin, Rusya ile ittifak yaparsa bir dünya savaşı çıkacaktır ve Çin'in bunun farkında olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, Çin meselesinin son derece karmaşık olduğunu vurgulayarak, "Bizim için Çin'in bu savaşta Rusya Federasyonu'nu desteklememesi önemli. Aslında bizim tarafımızda olmasını isterim. Ancak şu anda bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Ancak burada olup bitenleri pragmatik bir şekilde değerlendirdiğimizde Çin için bir fırsat olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna istihbarat servisinin, Rusya'nın, Moldova yönetimini değiştirmek istediğine dair bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, bunu Cumhurbaşkanı Maia Sandu'ya ilettiklerini, kısa bir süre sonra Avrupa ülkeleri tarafından da bu bilginin teyit edildiğini kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Batı'nın er ya da geç Ukrayna'yı desteklemekten yorulacağı" belirtilerek, "Rusya'ya karşı yalnız kalacağından korkup korkmadıklarının" sorulması üzerine de "Kimse tek başına savaşmayı sevmez, bu gayet normal. Eğer birileri Ukrayna'nın bir gün yalnız kalacağını düşünüyorsa, o zaman kimin için ve ne için savaştığımızı anlamamış demektir. Batı bizi desteklemeyi bırakırsa, ülkemiz yok olacak ve artık var olmayacak, ama sonunda ne düşünüyorsunuz: İşgalciler onu Rusya gibi bir ülkeye dönüştürebilecekler mi? İmkansız." dedi.
Ukraynalıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in politikalarından nefret ettiğini ve Putin'in bunu en ufak bir şekilde bile değiştiremeyeceğini kaydeden Zelenskiy, şu görüşleri paylaştı: