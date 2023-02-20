Volodimir Zelenskiy: Çin Rusya ile ittifak yaparsa dünya savaşı çıkar

"Putin, Sovyetler Birliği'ni yeniden inşa etmek istiyor ama bunu başaramayacak. Milyonlarca Polonyalı, Rus askerlerini ülkelerinde istemiyor. Slovaklara da ne yapacaklarını söyleyemeyecek, Letonya, Estonya ve Litvanya'yı alamayacak ve Ukrayna'yı işgal edemeyecek. Cumhurbaşkanı olarak bunu asla kabul edemem ya da halkımıza açıklayamam. Çünkü ben de halkımızla aynı şeyi düşünüyorum: Biz fethedilmek istemiyoruz. Buna hazır değiliz, SSCB'nin bir parçası olmak istemiyoruz ve Rusya Federasyonu'nun bir parçası olmak istemiyoruz. Ve biz sadece iki ya da üç kişi değil, kırk milyon kişiyiz."