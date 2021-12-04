Yemen'deki Husiler: Marib'de Amerikan İHA'sını düşürdük

Seri, son düşürülen İHA ile bu yıl içinde ABD yapımı 7 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Konuya ilişkin ABD veya Arap koalisyon güçlerinden açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husi milisler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

DÜNYA Yemen'de Husiler Marib kentine füze ve İHA'larla saldırdı: 8 kişi hayatını kaybetti