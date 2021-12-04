Dünya Yemendeki Husiler Maribde Amerikan İHAsını düşürdük
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Yemen'deki Husiler: Marib'de Amerikan İHA'sını düşürdük

Yemen'deki İran destekli Husiler, Marib kentinde bir Amerikan insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma kuvvetlerimiz, Marib'in el-Cevbe bölgesinin hava sahasında düşmanca operasyonlarda kullanılan bir Amerikan casus İHA'sını (Scan Eagle) düşürmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Yemendeki Husiler: Maribde Amerikan İHAsını düşürdük
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Seri, son düşürülen İHA ile bu yıl içinde ABD yapımı 7 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Konuya ilişkin ABD veya Arap koalisyon güçlerinden açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husi milisler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

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