Yeryüzü Doktorları 421 bin kişinin temiz suya erişimini sağladı

Dernekten "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Su Kalkınma Raporu'na göre dünya genelinde 3 milyardan fazla kişinin ulusal sınırları aşan suya bağımlı yaşadığı belirtildi.





Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu'na (UNICEF) göre dünya çapında 739 milyon çocuğun suya erişimde sıkıntı yaşanan bölgelerde hayatını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, bunun dünyadaki her 3 çocuktan 1'inin günlük ihtiyaçları için suya erişemediği anlamına geldiği bildirildi.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de her yıl yaklaşık 829 bin kişinin güvenli olmayan su, temizlik ve el hijyeni nedeniyle ishalden yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Bu kapsamda temiz suya erişim için yıllardır çalışan Yeryüzü Doktorlarının bugüne kadar Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Hindistan, Kamerun, Kenya, Kongo, Nijer, Somali, Sri Lanka, Tanzanya ve Uganda'da su kuyuları açtığı belirtildi.





Açıklamada, 421 bin 129 kişinin faydalandığı bu kuyuların su kalitesinin düzenli aralıklarla denetlendiği vurgulandı.

"Temiz suya erişim için Afrika ve Asya'da çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, yeryüzünde iklim değişikliği, altyapı eksikliği ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle temiz suya erişim problemleri yaşandığını kaydetti.

Güvenilir su kaynaklarına ulaşılamaması durumunda kullanılan kirli su ve ortamların kolera, dizanteri, ishal, hepatit A, tifo ve çocuk felci gibi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olduğuna dikkati çeken Güney, temiz suya erişim için Afrika ve Asya'da su kuyuları açarak ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını ifade etti.

Güney, amaçlarının herkesin temiz suya, hijyen ve sanitasyon hizmetlerine ulaşmasının önemini belirtmek olduğunu anlattı.















