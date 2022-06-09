Dünya Adaları silahlandıran Yunanistana kendi gazetecisinden uyarı Hukuku biz ihlal ediyoruz Türkiye haklı
AVRUPA

Adaları silahlandıran Yunanistan'a kendi gazetecisinden uyarı: Hukuku biz ihlal ediyoruz Türkiye haklı

Atina yönetimi gayri askeri statüdeki adaları silahlandırırken Yunanistan'a bir uyarı da içeriden geldi. Yunan gazeteci Alexis Papahelas, hukukun Türkiye'den yana olduğunu vurgulayarak, “Ankara, BM'ye başvurabilir” açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
​Yunan gazeteci: Biz ihlal ediyoruz Türkiye haklı
Yunan gazeteci Alexis Papahelas

Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Ege'deki adalara silah yığan Yunanistan'a, Türkiye'den sonra bir uyarı da 'içeriden' geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Yunanistan mektuplarımıza adam gibi cevap versin, değilse Ege Adaları'nın egemenliğini tartışmaya açtık, açmaya devam edeceğiz" sözleri, Yunanistan'da gündem oldu. Ülkenin önde gelen gazetesi Yunan Kathimerini'nin Genel Yayın Yönetmeni Alexis Papahelas, Yunan televizyonu Skai TV'de Ege'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

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GEREKÇELERİ HAKLI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Papahelas, uluslararası hukukun Türkiye'den yana olduğunu itiraf etti:

  • "Türkiye, Birleşmiş Milletler'e başvurabilir. Yunanistan'ın askersizleştirme şartlarını ihlal ettiğini söyleyebilir."
  • Papahelas, Türkiye'nin haklı gerekçeyle askeri gücüne başvurabileceğini de şu sözlerle ifade etti: "Türkiye bunu yaparsa, adalara deniz ablukası uygulayabilir. Buna hakkı olacaktır. Biz henüz orada değiliz ama Türkiye inşa ediyor."

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SAVUNMALARI GÜÇLÜ

Türk gazetecilerin baskı kurduğunu ve Yunanistan'ın "iletişim savaşında" elinin zayıf olduğunu belirten Papahelas, "En büyük sorun iletişim alanında. İletişim savaşında Türk gazeteciler bastırıyor. İddialarını güçlü savunuyorlar. Askeri olarak ise Türkiye ile denk olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

BAKANDAN KÜSTAH SÖZLER

Yunanistan Ege Adaları provokasyonuna devam ediyor. Yunanistan Büyükelçisi, "NATO, Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı koruyor" dedi. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ise, "Türkiye, egemenliğimizi ihlal ediyor. Egemenlik hakkımızı korumak için her türlü önlemi almaya hazırız. Sabrımız taşma noktasına geliyor" diyerek Türkiye'yi tehdit etti.

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