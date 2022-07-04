Yunan trollerin son provokasyonu: Kubbesinde haç bulunan Ayasofya Camii fotoğrafının yer aldığı pilot kasklarını paylaşıyor

Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, Yunan ordusu ve sosyal medya trolleri savaşı çoktan başlattı. Son 3 ayda Yunan pilot ve bahriyelilere ait olduğu belirtilen hesaplardan, Türkiye’yi hedef çok sayıda paylaşımda bulunuldu. Kimi paylaşımda üzerinde haç bulunan Ayasofya resimleri kullanıldı, kimisinde bomba yüklü uçaklara düşülen notlarla provokasyona imza atıldı.

Provokasyonun başını Yunanistan Hava Kuvvetleri çekti. Pilotlara ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesaplarından Ege Denizi’ndeki gayri askeri statüdeki adalarda ve Yunanistan anakarasındaki hava üslerinden bomba yüklü uçak resimleriyle “diyaloğa hazırız” mesajıları paylaşıldı. Yunanistan’ın Fransa’dan satın aldığı ikinci el 6 Rafele uçağı da provokasyon olarak kullanıldı.

AYASOFYA TAHRİKİ

Hazırlanan grafiklerde gayri askeri statüdeki Midilli adası üzerinde resmedilen bir Rafele uçağının, kuş uçuşu 560 kilometre uzaklıktaki Ankara’yı vurabileceği iddia edildi. Yine Rafele uçaklarını Türkiye’ye saldırıyor gibi gösteren askeri peçlerin paylaşılması da dikkat çekti. Müzeden camiye çevrilen Ayasofya da tahrik unsuru olarak kullanıldı. Üzerinde aziz figürleri ve kubbesinde haç bulunan Ayasofya Camii’nin fotoğrafının yer aldığı pilot kaskları paylaşıldı.

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Seville rüyası

2020 yılı yazında Ege’de tacizde bulunan Yunan gemisini çarparak durduran T.C.G Kemal Reis gemisi de popüler paylaşımlardan birisi oldu. Çarpışmaya ilişkin hazırlanan baskılı tişörtlerde, Yunanistan’ın adalardaki işgaline dayanak olarak sunduğu Seville Haritası’nın koordinatlarının olması dikkat çekti.