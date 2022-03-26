Dünya Yunan yine tahrik peşinde Sisam Adasında askeri geçit töreni düzenledi
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Yunan yine tahrik peşinde: Sisam Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi

Yunanistan, Lozan'a göre silahsız ve askersiz olması gereken Sisam Adası'nda askeri geçit düzenleyerek Ege'de yeni bir tahrike imza attı.

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Haber Merkezi Diğer
Yunan yine tahrik peşinde: Sisam Adasında askeri geçit töreni düzenledi
Yunanistan Sisam Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi

Yunanistan'ın Ege adalarındaki tahriki devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasında tarihsel bir sorun haline gelen adalar meselesi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj çatışmaları başlatmasıyla Yunanistan'ın tahrikleri son dönemde artış gösterdi.

SİSAM'DA ASKERİ GEÇİT

Yunan yönetimi, 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’na göre gayri askeri statüde yer alan adalara asker konuşlandırmaya ve silahlandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda son tahrik gösterisi Sisam Adası'nda yaşandı.

Adaya çıkartılan Yunan komando birlikleri askeri geçit töreni düzenledi.

O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

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