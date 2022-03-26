Yunan yine tahrik peşinde: Sisam Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi

Yunanistan'ın Ege adalarındaki tahriki devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasında tarihsel bir sorun haline gelen adalar meselesi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj çatışmaları başlatmasıyla Yunanistan'ın tahrikleri son dönemde artış gösterdi.
SİSAM'DA ASKERİ GEÇİT
Yunan yönetimi, 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’na göre gayri askeri statüde yer alan adalara asker konuşlandırmaya ve silahlandırmaya devam ediyor.
Bu kapsamda son tahrik gösterisi Sisam Adası'nda yaşandı.
Adaya çıkartılan Yunan komando birlikleri askeri geçit töreni düzenledi.
O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.