Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkleri yok saydı Ülkemde Türk azınlık yok
AVRUPA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkleri yok saydı: Ülkemde Türk azınlık yok

Türklere karşı ayrımcı politikaların sürdüğü Yunanistan’da, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bunu bir adım daha ileriye taşıyarak Türkleri yok saydı. Dendias, “Yunanistan’da Türk azınlık yoktur” dedi. Dışişleri Bakanlı Çavuşoğlu’nun Yunanistan ziyaretinde Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle bir araya gelmesini de ‘provokatif’ olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkleri yok saydı: Ülkemde Türk azınlık yok
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan’ın Patras’ta şehrinde düzenlenen 9. Bölgesel Büyüme Konferansı'nda Türkiye’yi hedef aldı ve ülkesindeki Türkleri yok saydı. Dendias, ülkesinde Türk azınlığın olmadığını savundu.

"Çavuşoğlu'nun ziyareti provokatifti"

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’a ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle bir araya gelmesine ilişkin bir soruya yanıt veren Yunan bakan, bunun “provakatif bir adım” olduğunu söyledi.

Yine AB'nin arkasına sığındı

Dendias, “Yunanistan kendine güvenen bir Avrupa ülkesidir” ifadesini kullanarak bir kez daha Avrupa Birliği’nin arkasına sığınmaya kalkıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye Müslümanların lideri gibi davranıyor
DÜNYA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye Müslümanların lideri gibi davranıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz
OYNAT 03:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ortak basın toplantısında konuştu. Dendias'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, 'Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım. İlk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.' ifadelerini kullandı.
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