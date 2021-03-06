Mesajla ve İnternetten e-Devlet Şifresi Alma Yöntemleri

e-Devlet şifresi alma işlemi için öncelikle kişinin kimlik doğrulaması yapması gerekir. Kullanıcı adı, parola ve eposta gibi bilgilerle E devlet şifresi kimlik doğrulaması işlemi yapılır. Kimlik numarası, şifre, e-imza, mobil imza, TC kimlik kartı bilgileri kullanılarak e Devlet şifresi alınmaktadır.

MESAJLA E-DEVLET ŞİFRESİ ALMA VAR MI?

Mesajla e-Devlet şifre alma işlemi yapılmamaktadır. e-Devlet giriş yapabilmek için şifre gereklidir. Bu şifreyi sadece ilk defa alacaksanız eğer PTT'ye giderek 2 TL karşılığında almanız gerekir.

İLK DEFA E-DEVLET ŞİFRESİ ALMA

İlk defa e-Devlet şifre alma işlemi için PTT'ye gidilmesi gerekir. Hiç şifre almadıysanız, ilk olarak PTT ye giderek 2 TL karşılığında şifre aldıktan sonra kendi şifrenizi oluşturarak işlem kaydınızı devam ettirebilirsiniz.

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Gizlilik esaslarının ihlal edilmesi gerekçesiyle telefonla e-Devlet şifresi alınmadığı gibi ilk olarak PTT den kişiye özel hazırlanan şifre bilgileriyle e-Devlet kapısına giriş yapılmaktadır. Herhangi bir PTT şubesine giderek görevlilerden yardım isteyerek kimlik kartınızı teslim ederek kısa sürede şifre alarak size özel yapılandırılan E devlet şifresi ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

İNTERNET BANKACILIĞI İLE E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İnternet bankacılığı ile e-Devlet giriş işlemi internet bankacılığı müşterisiyseniz İnternet Bankacılığı | e-Devlet Kapısı sayfasını tıklayarak e-Devlet kapısına giriş yapılmaktadır. PTT'ye gitmeden e-Devlet şifresi alma işlemini internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz. Anlaşmalı herhangi bir banka üzerinden kayıtlı olmanız yeterlidir. Bankacılık işlemleri için üyeliğinizin bulunduğu bankayı seçerek internetten e-Devlet şifresi alma yöntemini gerçekleştirebilirsiniz.

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E-DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?

e-Devlet Şifresi Alma işlemi sonrası şifrenizi unuttuysanız, öncelikle E-DEVLET ŞİFRE SIFIRLAMA sayfasına gidin.

Ardından mevcut olan Kimlik tipini seçin. Seçebileceğiniz kimlik tipleri arasında, T.C. Nüfus Cüzdanı, Mavi Kart, Yeni Kimlik Kartı ve Geçici Kimlik Belgesi seçenekleri yer alır.

Kimlik tipini seçtikten sonra “ T.C. Kimlik No ” bölümüne bilgileri girin.

” bölümüne bilgileri girin. T.C. Nüfus Cüzdanı , Mavi Kart ve Yeni Kimlik Kartı seçeneklerinden birini seçtiyseniz “ Seri No ” kısmını doldurun. Not: Nüfus cüzdanınızın ön yüzünde bulunan üç haneli seri numarasıdır. Örn: A11.

, ve seçeneklerinden birini seçtiyseniz “ ” kısmını doldurun. Not: Geçici Kimlik Belgesi seçeneğini işaretlediyseniz, “ Belge No ” kısmını doldurmanız gerekir. Geçici kimlik belgenizde bulunan belge numarasıdır.

seçeneğini işaretlediyseniz, “ ” kısmını doldurmanız gerekir. Geçici kimlik belgenizde bulunan belge numarasıdır. Bir sonraki seçenekte birinci derece yakınlarınızdan birine (Anne, Baba, Eş, Çocuk) veya kardeşinize ait T.C. Kimlik Numarasını girin.

Devam butonuna tıkladıktan sonra cep telefonunuza gelen doğrulama mesajını da kaydederek şifre değiştirme ekranına geçeceksiniz.

e-Devlet Giriş için TIKLAYIN.

Şifreyi şahsen başvuru yöntemini kullanarak yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edebilir dış temsilciliklerden detaylı bilgi alarak şifre işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. PTT yoluyla 2 TL karşılığında aldığınız şifreyi değiştirebilir sisteme giriş yaparak iletişim bilgilerinizle SMS kimlik onayı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. SMS olarak size gelen onay mesajında telefon numarası onay işlemi istenecektir.