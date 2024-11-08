e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapmak oldukça kolay ve basittir. Öğrenci numaranızla giriş yaparak hem son gelişmeleri öğrenebilir, hem ders programını inceleyebilir hem de devamsızlık sayınızı görebilirsiniz. İşte 2023-2024 e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne nasıl giriş yapılır?

Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapabilir ve sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Açılan sayfa üzerinden sağ tarafta bulunan “Veli Bilgilendirme Sistemi” alanından güvenlik rakamlarını, öğrenci T.C. kimlik numarasını ve öğrenci okul numarasını girmeniz gerekmektedir. Daha sonra sisteme giriş yaparak tüm sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

e-Okul ile hangi sorgulamalar yapılır?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

> Devamsızlık sorgulama

> Yazılı sonuçları

> Sözlü sonuçları

> Karne notları

> Haftalık ders programları

Performans bilgileri ve çok daha fazla sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.

e-OKUL ŞİFRE NASIL DEĞİŞTİRİLİYOR?

E-Okul şifre alma ve değiştirme işlemleri de bir kaç işlem ile yapılmaktadır. Aşağıda yer alan adımları izleyerek e-okul şifresi alarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

> E-okul veli bilgilendirme sistemine şöyle giriş yapabilirsiniz;

> Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

> Sonrasında ise bir ekran gelecektir ve burada; 'Öğrenci T.C Kimlik No ', ' Öğrenci Okul No' ve 'Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler yer alır.

Devamında tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan 'Giriş' seçeneğine tıklayınız.

VBS GİRİŞİ İLE E-KARNELER NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

e-Karneler, öğrencilere dijital olarak verilen karnelerdir. Koronavirüs pandemisi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden dijital (online) olarak paylaşılmaktadır.

Tüm öğrenciler e-karnelere E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşabilmektedir. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de E Okul VBS giriş üzerinden erişebilmektedir.







