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Özgün

Öğretmenler ek ders ücretlerini ne zaman alacak? Bakan Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya’da açıklama yaptı. Bakan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet'teki eğitimciler, ara verilen dönemde ek ders ücretinden yararlandırılacak." dedi.

10:27 . 16/02/2023 Thursday
Yeni Şafak
Ücretli öğretmenlik

Ücretli öğretmenlik

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları sonrasında okullar deprem nedeniyle 20 Şubat tarihine kadar tatil edildi. Bu süreçte ücretli öğretmenlik görevini üstlenen vatandaşlar maaş ödemesi alıp alamayacaklarını merak ediyor. Peki, ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı? Deprem tatilinde ücretli öğretmenlik maaşları kesilecek mi?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER EK DERS ÜCRETİ ALACAK MI?

Malatya'da incelemelerini sürdüren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bölgede öğretmenlerle yaptığı değerlendirmelerde de gündeme gelen konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını ifade ettiğini belirterek "Bakanlığımız bünyesindeki usta öğretici ve ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenlerimiz, yaşadığımız büyük deprem nedeniyle şu anda derslere katılamıyor. Yasal düzenleme gereği bu durumda ücret alamayacaklardı. Eğitimci ve öğretmenlerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli düzenleme, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yapıldı. Usta öğretici ve ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitim ve kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak ek ders ücretinden yararlandırılacak." dedi.



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1 hour ago
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Öğretmenler ek ders ücretlerini ne zaman alacak? Bakan Özer açıkladı
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