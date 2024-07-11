15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni 14 Temmuz'da yola çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında başlayan ve bu yıl 6'ncı kez yola çıkacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin 14 Temmuz Pazar günü saat 13.10'da Ankara Hızlı Tren Garı'ndan uğurlanacağını duyurdu.

Hızlı tren setinin 'Milletin Zaferi' temasıyla tasarlandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Milli hafızamıza kazınan 15 Temmuz gecesinde, Hakk'ın rahmetine kavuşan 251 şehidimizi özlemle anıyor ve 2 bin 740 gazimize minnetimizi sunuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik trenimiz Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yaparak 2 ay boyunca 56 bin kilometre yol katedecek ve yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak" dedi.