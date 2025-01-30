56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: Artık SGK karşılayacak

Bakan Işıkhan, geri ödeme listesine alınan ilaçları paylaştı.
Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni düzenleme kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geri ödeme listesine alınan ilaçları paylaştı.
Ödeme listesine alınan ilaçlar
Ödeme listesine alınan ilaçlar
- 3 adet kanser ilacı,
- 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı,
- 3 adet organ naklinde kullanılan ilaç,
- 2 adet kan ürünü,
- 2 adet alerji aşısı,
- 2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır.
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