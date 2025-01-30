Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: Artık SGK karşılayacak

56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: Artık SGK karşılayacak

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:4630/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Işıkhan, geri ödeme listesine alınan ilaçları paylaştı.
Bakan Işıkhan, geri ödeme listesine alınan ilaçları paylaştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni düzenleme kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geri ödeme listesine alınan ilaçları paylaştı.

Ödeme listesine alınan ilaçlar

  • 3 adet kanser ilacı,
  • 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı,
  • 3 adet organ naklinde kullanılan ilaç,
  • 2 adet kan ürünü,
  • 2 adet alerji aşısı,
  • 2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır.



#SGK
#ilaç
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Başvuruların geçerli sayılması için buna dikkat! Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı için sınav ücreti nasıl ödenir?