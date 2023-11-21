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Ekonomi

Kripto para borsası devi Binance'e kara para şoku: 4 milyar dolarlık fatura kesildi

Kripto para borsası devi Binance'den kara para aklama, dolandırıcılık da dahil olmak üzere yıllarca süren suç faaliyetlerine ilişkin devam eden soruşturmanın kapanması için 4 milyar dolar talep edildi. Ödeme yapılması halinde Binance ABD'de faaliyetlerine devam edebilecek.

09:46 - 21/11/2023 Salı
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, Binance'ın kara para aklama, dolandırıcılık da dahil olmak üzere yıllarca süren suç faaliyetlerine ilişkin devam eden soruşturmanın kapanması için 4 milyar dolar talep edildi.


4 milyar dolarlık ödemenin yapılması halinde Binance ABD'de faaliyetlerine devam edebilecek.


Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun ABD'de cezai suçlamalarla karşı karşıya kalması da gündeme geldi. Binance ve Zhao'nun uzlaşmaya varıp varmayacağı bilinmiyor.


Binance yaklaşık 5 yıldır ABD Adalet Bakanlığı'nın radarına girdi.


Federal savcılar Binance'ın kara para aklamayı önleme politikaları ve CEO Changpeng Zhao'nun 2020 yılında yaptığı iç yazışmaları bakanlık tarafından talep edildiği öne sürülüyor.


Futbol dünyasını derinden sarsan 55 milyon dolarlık dolandırıcılık davası: İki sanık tahliye edildi
Futbol dünyasını derinden sarsan 55 milyon dolarlık dolandırıcılık davası: İki sanık tahliye edildi

"Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle yaşanan dolandırıcılık iddiasıyla aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan Fernando Muslera gibi isimlerin de bulunduğu müştekilerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 7 sanığın yargılanmasına başlandı. 13 saat süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Atilla Yörük ve Nazlı Can'ın tutuklulukta geçirdiği süre ile mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine hükmederken diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştırdı. Dava kapsamında İstanbul'da bir banka şube müdürünün aralarında spor dünyasından ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi toplam 55 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor.



#Binance
#Changpeng Zhao
#ABD
#Kripto para borsası
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