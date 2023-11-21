Kripto para borsası devi Binance'e kara para şoku: 4 milyar dolarlık fatura kesildi

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ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, Binance'ın kara para aklama, dolandırıcılık da dahil olmak üzere yıllarca süren suç faaliyetlerine ilişkin devam eden soruşturmanın kapanması için 4 milyar dolar talep edildi.
4 milyar dolarlık ödemenin yapılması halinde Binance ABD'de faaliyetlerine devam edebilecek.
Binance yaklaşık 5 yıldır ABD Adalet Bakanlığı'nın radarına girdi.
Federal savcılar Binance'ın kara para aklamayı önleme politikaları ve CEO Changpeng Zhao'nun 2020 yılında yaptığı iç yazışmaları bakanlık tarafından talep edildiği öne sürülüyor.