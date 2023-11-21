Kripto para borsası devi Binance'e kara para şoku: 4 milyar dolarlık fatura kesildi

"Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle yaşanan dolandırıcılık iddiasıyla aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan Fernando Muslera gibi isimlerin de bulunduğu müştekilerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 7 sanığın yargılanmasına başlandı. 13 saat süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Atilla Yörük ve Nazlı Can'ın tutuklulukta geçirdiği süre ile mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine hükmederken diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştırdı. Dava kapsamında İstanbul'da bir banka şube müdürünün aralarında spor dünyasından ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi toplam 55 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor.