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Brent petrol 106 dolar bandını aştı: Küresel kriz fiyatları tetikledi

Brent petrol 106 dolar bandını aştı: Küresel kriz fiyatları tetikledi

11:41, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Brent petrol 106 dolar bandını aştı: Küresel kriz fiyatları tetikledi
Suudi Arabistan enerji altyapısına yönelik yeni saldırılar petrol piyasasında arz endişelerini artırdı.

Petrol fiyatları 14 Ekim sabahıyla beraber yeniden yukarı döndü. Brent petrolün varil fiyatı Asya işlemlerinde 106 doların üzerine çıkarken, ABD tipi ham petrol WTI da 95 dolara yaklaştı.

14 Ekim sabahı itibarıyla Asya işlemlerinde hareketlenen Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar bandını geride bırakırken, ABD tipi ham petrol (WTI) ise 95 dolar sınırına dayandı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasında artan çatışmaların petrol arzına yönelik endişeleri güçlendirmesi etkili oldu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad'da hava savunma sistemlerince engellenen iki seyir füzesinin parçalarının düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığını ve 15 evde hafif çaplı hasar meydana geldiğini duyurdu. Öte yandan, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Turki el-Maliki, Riyad'ın güneydoğusundaki El-Harc kentinde bir seyir füzesinin daha engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı da ülkenin doğusundaki Dahran kentinde, ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait bir idari binanın salı akşamı hedef alındığını bildirdi. Saldırının binada küçük çaplı yangına yol açtığı belirtilen açıklamada, acil müdahale ekiplerinin gerekli önlemleri aldığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Söz konusu saldırılar, bölgedeki petrol üretimi ve sevkiyatına ilişkin arz endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Bununla birlikte, Rusya ve Ukrayna arasında enerji altyapılarını hedef alan saldırıların devam etmesi, küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırarak petrol fiyatlarını yükseltiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev'deki bir elektrik santralini hedef aldığını ve saldırıda bir konut binasının da hasar gördüğünü belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın düzenlediği balistik füze saldırılarına ilişkin uluslararası ortaklarından önceden istihbarat bilgisi alamadıklarını ifade etti. Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef almaya devam ettiğini belirten Zelenskiy, ABD'nin sahadaki gelişmeleri ve savaşın devam etmesinden sorumlu tarafı doğru değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması çağrısına rağmen Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü ifade ederek, Moskova'nın Washington yönetiminin açıklamalarını dikkate almadığını söyledi.

Trump'ın enerji altyapısına yönelik ateşkes açıklamasından bu yana geçen iki gün boyunca Rusya'nın Ukrayna'nın enerji sektörüne yönelik saldırı düzenlemediğine değinen Zelenskiy, buna karşın Moskova'nın Ukrayna'nın enerji tesisleri ve kritik altyapısını hedef almaya devam ettiğini öne sürdü. Ukrayna'nın gerilimin azaltılması için karşılıklı adımlar atmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, bunun sağlanabilmesi için Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 108 dolar seviyesinin direnç, 102,05 dolar seviyesinin ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Başlıklar :Küresel petrolBrent petrolvarilOrta Doğu
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