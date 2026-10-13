New York borsası karışık seyirle açıldı: Gözler enflasyon verisinde

ABD Başkanı Trump tarih vererek duyurdu: Rusya küresel piyasaya dizel akaryakıt tedarik edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya'nın ABD ve küresel piyasaya derhal 300 bin ton dizel akaryakıt tedarik edeceğini açıkladı. Sevkiyatın devamında kasımda 500 bin ve ardından 1 milyon ton yakıt sağlanacağını belirten Trump, rafinerilerin durumuna göre kısa sürede 3 milyon tonluk ek dizel tedariki daha yapılacağını bildirdi.