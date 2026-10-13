Tonlarca altın alıp kasalarını doldurdular: Dolara savaş açan ülkenin gizli planı devrede

Fiyatlardaki düşüşü frenleyen küresel güç

Normal şartlarda Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikaları ve yüksek seyreden tahvil getirileri, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor. Ancak Çin'den gelen bu devasa fiziksel talep ve merkez bankasının fiyat hassasiyetini göz ardı eden uzun vadeli alımları, ons altındaki derin düşüşlerin önüne güçlü bir set çekiyor. Piyasa uzmanları, eylül ayındaki yüzde 6'lık fiyat gerilemesine rağmen alımların sürmesinin altının orta ve uzun vadeli yükseliş trendini koruyacağına işaret ettiğini vurguluyor. Analistlere göre, Çin gayrimenkul piyasasında güven tam olarak tesis edilmediği ve küresel jeopolitik riskler sürdüğü müddetçe, bu devasa altın talebinin yavaşlaması kısa vadede oldukça düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.



