Afrika ile enerjide dev adım

Türkiye, Afrika kıtası ülkeleriyle enerji alanındaki iş birliğini daha da ileriye taşıyor. Nijer ile önceki gün petrol ve doğal gaz alanında iş birliğini öngören niyet beyanı imzalandı. Türkiye dün de Somali denizlerinde üç blokta doğal gaz ve petrol aramak için iş birliğine vardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ilk olarak Nijer'de görüşmeler gerçekleştirdi. Bakanlar, Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile çalışma toplantısında bir araya geldi. Bakan Bayraktar, görüşmenin ardından Nijer Maden Bakanı Abarchi Ousmane, Petrol Bakanı Mahaman Moustapha Barké ve Enerji Bakanı Amadou Haoua ile bir toplantı yaptı. Türk heyeti daha sonra Nijer Devlet Başkanı Abdurrahmane Tchiani ile görüşme gerçekleştirdi.
TÜRK ŞİRKETLERİ TEŞVİK EDİLECEK
Bakan Bayraktar, petrol ve doğal gaz başlığında iş birliğini öngören "Petrol ve Doğal Gaz Alanında İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı"nı imzaladı. İmzalanan beyan ile iki ülkenin ilgili kurum ve şirketleri arasında diyaloğun artırılması planlanıyor. Bu kapsamda, Nijer'de yer alan petrol ve doğal gaz sahalarının geliştirilmesinde Türk şirketlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi hedefleniyor.
SOMALİ’DE DOĞAL GAZ VE PETROL ARAYACAĞIZ
Afrika temaslarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali denizlerinde de üç blokta doğal gaz ve petrol arayacağını bildirdi. Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin destek gemileriyle eylül sonunda Somali'ye gideceğini belirtti.