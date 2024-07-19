Afrika ile enerjide dev adım

Türkiye, Afrika kıtası ülkeleriyle enerji alanındaki iş birliğini daha da ileriye taşıyor. Nijer ile önceki gün petrol ve doğal gaz alanında iş birliğini öngören niyet beyanı imzalandı. Türkiye dün de Somali denizlerinde üç blokta doğal gaz ve petrol aramak için iş birliğine vardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ilk olarak Nijer'de görüşmeler gerçekleştirdi. Bakanlar, Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile çalışma toplantısında bir araya geldi. Bakan Bayraktar, görüşmenin ardından Nijer Maden Bakanı Abarchi Ousmane, Petrol Bakanı Mahaman Moustapha Barké ve Enerji Bakanı Amadou Haoua ile bir toplantı yaptı. Türk heyeti daha sonra Nijer Devlet Başkanı Abdurrahmane Tchiani ile görüşme gerçekleştirdi.