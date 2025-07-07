Afrika ticaretinin kalbi Albayrak’ın Sanyang Limanı ile atacak: İlk taş resmi törenle konuldu

Albayrak Grubu’nun yurtdışındaki liman ve inşaat yatırım portföyünde bulunan Gambiya Banjul Limanı imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde şehir içine sıkışmış bulunan mevcut limanın Sanyang ’a taşınmasını öngören yatırım planına uygun olarak, 5 Temmuz Cumartesi günü Sanyang sahil şeridinde ilk taşı koyma töreni gerçekleştirildi.





Gambiya Cumhurbaşkanı Adamo Barrow ve eşi Fatoumatta Bah Barrow Hanımefendi’nin himayelerinde gerçekleştirilen resmî törene, Albayrak Grubu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Yönetim Kurulu üyesi Muhammet Fatih Albayrak katıldı.





Gambiya Ulaştırma Bayındırlık ve Altyapı Bakanı Ebrima Sillah’nın ev sahipliği yaptığı törene Türkiye Cumhuriyeti Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba’nın yanı sıra çok sayıda bakan, Gambiya Liman Otoritesi Yönetim Kurulu üyeleri ve kıymetli davetli iştirak ederken bölge halkı da resmî törene büyük ilgi gösterdi.





Albayrak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak (sağda) ve Albayrak Yönetim Kurulu üyesi Muhammet Fatih Albayrak (solda)





Liman tarihinde bir ilk





Sektörün önemli oyuncularının katıldığı uluslararası ihaleyi kazanan Albayrak Grubu geçtiğimiz yılın temmuz ayında Gambiya Hükümeti ile 30 yıllık bir imtiyaz sözleşmesini imzaladıktan sonra, bu yılın Şubat ayında liman operasyonlarını devralmıştı.





İmtiyaz sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerini gerçekleştirmeye liman operasyonlarını devralmadan önce başlayan Albayrak Grubu, çok kısa sürede konteyner yük operasyonlarında %70, konteyner dışı yük operasyonlarında ise %37,5’luk iyileştirme oranlarını yakalayarak liman tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve açıkta bekleyen gemi sayısını sıfıra indirdi.









Operasyonel mükemmellik ve verimlilik ilkeleriyle hareket eden Albayrak Grubu, liman operasyonlarının iyileştirilmesi yoluyla bilhassa temel ihtiyaç grubunda yer alan malların maliyetlerin düşürülmesini temin ederek Gambiya halkının alım gücünün artmasını ve hayat kalitesinin iyileştirilmesini hedefliyor. Bu çerçevede Albayrak Grubu Banjul Limanı modernizasyon projesinde yer alan modern ekipman yatırımlarını da çok kısa bir sürede hayata geçirdi.





Albayrak Grubu yurtdışı liman sayısını sekize çıkarıyor





Trabzon Limanı’nın yanı sıra Somali Mogadişu, Gine Konakri, Azerbaycan Bakü, Kongo Pointe-Noire, Ekvator Ginesi Bata ve Malabo, Gambiya Banjul olmak üzere yurtdışında toplam yedi liman işleten Albayrak Grubu Sanyang Derin Deniz Limanı’nı da portföyüne ekleyerek yurtdışı liman sayısını sekize çıkarıyor.









Mevcut limanının modernizasyonu için 25 milyon dolar, yeni yapılacak Sanyang Limanı için 580 milyon dolar yatırım öngören Albayrak Grubu, 30 yıllık imtiyaz süresi boyunca toplamda 605 milyon dolarlık liman yatırımını Gambiya’ya kazandıracak.





Şehir merkezine sıkışan ve genişleme imkânı olmayan mevcut liman, yoğun kamyon ve tır sevkiyatı nedeniyle oldukça büyük ekonomik ve sosyal maliyeti olan şehir içi trafik sıkışıklığına sebep olurken, Albayrak Grubu bu soruna kısa sürede liman bünyesinde yeni tır parkı geliştirme projesi ile pratik bir çözüm geliştirmişti. Buna karşın Gambiya Hükümeti ve Albayrak Grubunun mutabakatıyla limanın potansiyel büyümesini gerçekleştirebilmesi için Sanyang Sahil Şeridi’ne taşınması ve burada yeni bir derin deniz limanı yapılması kararı alınmıştı.





Bölgesel bir ticaret ve lojistik üssü olacak





Teknik, topografik, ve batimetrik çalışmaları tamamlanan Sanyang Derin Deniz Limanı’nın tasarım çalışmaları yerel halkın talepleri de dikkate alınarak tüm paydaşlarla iş birliği halinde devam ediyor. Uluslararası Bağımsız Mühendisliğini MTBS’in üstlendiği projenin teknik çalışmaları, limancılık ve inşaat alanındaki tecrübesiyle tanınan Albayrak Grubu’nun kendi mühendis ve proje ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Fazlar halinde tamamlanması görülen yeni Sanyang Derin Deniz Limanı’na, Banjul’daki terminal operasyonları yine fazlar halinde taşınacak. Gambiya’nın yanı sıra denize erişimi olmayan komşu ülke ve bölgelere de hizmet verecek olan yeni limanın bölgesel bir ticaret ve lojistik üssü olması ön görülüyor.







