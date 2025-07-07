Afrika ticaretinin kalbi Albayrak’ın Sanyang Limanı ile atacak: İlk taş resmi törenle konuldu

Albayrak Grubu, yurtdışındaki en büyük liman yatırımlarından birine daha imza attı. Gambiya’da 580 milyon dolarlık dev projeyle hayata geçirilecek Sanyang Derin Deniz Limanı’nın ilk taşı, Cumhurbaşkanı Barrow’un katılımıyla yerleştirildi. 30 yıllık imtiyaz süresiyle işletilecek yeni liman, Albayrak Grubu’nun Afrika’daki stratejik hamlelerinin en büyüğü olarak öne çıkıyor.
Gambiya Ulaştırma Bayındırlık ve Altyapı Bakanı Ebrima Sillah’nın ev sahipliği yaptığı törene Türkiye Cumhuriyeti Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba’nın yanı sıra çok sayıda bakan, Gambiya Liman Otoritesi Yönetim Kurulu üyeleri ve kıymetli davetli iştirak ederken bölge halkı da resmî törene büyük ilgi gösterdi.
Liman tarihinde bir ilk
Sektörün önemli oyuncularının katıldığı uluslararası ihaleyi kazanan Albayrak Grubu geçtiğimiz yılın temmuz ayında Gambiya Hükümeti ile 30 yıllık bir imtiyaz sözleşmesini imzaladıktan sonra, bu yılın Şubat ayında liman operasyonlarını devralmıştı.
- İmtiyaz sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerini gerçekleştirmeye liman operasyonlarını devralmadan önce başlayan Albayrak Grubu, çok kısa sürede konteyner yük operasyonlarında %70, konteyner dışı yük operasyonlarında ise %37,5’luk iyileştirme oranlarını yakalayarak liman tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve açıkta bekleyen gemi sayısını sıfıra indirdi.
Operasyonel mükemmellik ve verimlilik ilkeleriyle hareket eden Albayrak Grubu, liman operasyonlarının iyileştirilmesi yoluyla bilhassa temel ihtiyaç grubunda yer alan malların maliyetlerin düşürülmesini temin ederek Gambiya halkının alım gücünün artmasını ve hayat kalitesinin iyileştirilmesini hedefliyor. Bu çerçevede Albayrak Grubu Banjul Limanı modernizasyon projesinde yer alan modern ekipman yatırımlarını da çok kısa bir sürede hayata geçirdi.
Albayrak Grubu yurtdışı liman sayısını sekize çıkarıyor
Trabzon Limanı’nın yanı sıra Somali Mogadişu, Gine Konakri, Azerbaycan Bakü, Kongo Pointe-Noire, Ekvator Ginesi Bata ve Malabo, Gambiya Banjul olmak üzere yurtdışında toplam yedi liman işleten Albayrak Grubu Sanyang Derin Deniz Limanı’nı da portföyüne ekleyerek yurtdışı liman sayısını sekize çıkarıyor.
- Mevcut limanının modernizasyonu için 25 milyon dolar, yeni yapılacak Sanyang Limanı için 580 milyon dolar yatırım öngören Albayrak Grubu, 30 yıllık imtiyaz süresi boyunca toplamda 605 milyon dolarlık liman yatırımını Gambiya’ya kazandıracak.
Şehir merkezine sıkışan ve genişleme imkânı olmayan mevcut liman, yoğun kamyon ve tır sevkiyatı nedeniyle oldukça büyük ekonomik ve sosyal maliyeti olan şehir içi trafik sıkışıklığına sebep olurken, Albayrak Grubu bu soruna kısa sürede liman bünyesinde yeni tır parkı geliştirme projesi ile pratik bir çözüm geliştirmişti. Buna karşın Gambiya Hükümeti ve Albayrak Grubunun mutabakatıyla limanın potansiyel büyümesini gerçekleştirebilmesi için Sanyang Sahil Şeridi’ne taşınması ve burada yeni bir derin deniz limanı yapılması kararı alınmıştı.
Bölgesel bir ticaret ve lojistik üssü olacak
Sanyang’a taşınma operasyonun tamamlanmasının ardından şehrin turistik merkezinde yer alan Banjul Limanı için Gambiya Hükümeti ile iş birliği halinde Albayrak Grubu tarafından sosyal ve kültürel donatıları olan büyük bir gayrimenkul, marina ve kruvaziyer limanı projesi hayata geçirilecek.