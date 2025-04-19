Albayrak Grubu'ndan Sürdürülebilirlik Zirvesi

Albayrak Medya Grubu mecralarından Tvnet ve Z Raporu’nun düzenlediği İş Sohbetleri’nin üçüncüsü Halk Yatırım’ın ana sponsorluğunda ve Borsa İstanbul’un destekçiliğinde, Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Tvnet Ekonomi Şefi Semra Karabaş’ın üstlendiği programda, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Deniz, Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, Halk Yatırım Kurumsal Finansman Müdürü Dr. Menevşe Özdemir Dilidüzgün, Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) Başkanı Fatih Eren ve MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Karaca konuştu.

DAHA SIK GÜNDEME GELİYOR

Ekonomik krizler dünya gündeminin ilk maddesi olarak karşımıza çıksa da sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, yeşil enerji gibi konular da dünyanın değişmeyen gündemi arasında yer alıyor. Dünya ısınıyor, iklim değişiyor, küresel ısınmanın getirdiği olumsuz sonuçlarla bu konular daha da sık gündeme geliyor. Bu kapsamda, ‘Daha iyi bir dünya için’ temasıyla 'Sürdürülebilirlik Zirvesi' gerçekleştirildi. Düzenlenen forumda yeşil dönüşüm, küresel ısınma, iklim değişikliği ve geri dönüşüm gibi başlıklar tartışıldı. Etkinliğe alanında uzman isimlerin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Zirvede, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlikte çok geç olmadan gerekli adımların atılması gerektiğine dikkat çekildi. İlk oturum, ‘Enerjide Sürdürülebilir Dönüşüm’ şeklinde gerçekleşti. İlk oturumda konuşan Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, İklim Kanunu teklifi hakkında konuştu.





FATURAYI HEPİMİZ ÖDERİZ

Karataş, “Türkiye, 17 ülkeden kendini ayrı tutamaz. Biz, Paris İklim Anlaşması'na imza atmış ülkelerden biriyiz. Çin, ABD gibi ülkeler imzalamadı. Zaten ana kirletici onlar, bu yükün altına da onlar girmeliler. Türkiye, karbon emisyonu açısından bu işin dünyadaki yüzde 1’inden sorumlu. Yer küreyi bazı ülkeler az, bazı ülkeler ise fazla kirletiyor ama neticesinde faturayı hepimiz ödeyeceğiz. Dünyada iklim değişikliğiyle ilgili en sert kararları alan ve uygulayan bölge Avrupa kıtası. Ürettiğimizin yüzde 54’ünü ise Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Bu yüzden, kararlara uymuyorum diyemezsiniz. Aksi halde yeni pazar bulmanız gerekir” dedi.





BÜTÜNSEL YAKLAŞIM BENİMSİYORUZ

Zirvenin ikinci oturumunda 'Sürdürülebilir Üretim Modelleri' konuşuldu. Halk Yatırım Kurumsal Finansman Müdürü Dr. Menevşe Özdemir Dilidüzgün, geri bildirimleri önemsediklerini belirterek, “Biz Halk Yatırım olarak bütünsel bir yaklaşım benimsiyoruz. Sürdürülebilirlikle ilgili önceliklerimizi belirlerken, bütün paydaşlarımızın geri bildirimlerine önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.





4 kişilik aile yıllık 2,5 ton atık üretiyor

GEKADER Başkanı Fatih Eren, belediyelerin geri dönüşümü teşvik edebileceğini söyledi. Eren, şunları söyledi: “Bir çalışmamız vardı. Evlerden toplanan Çevre Vergisi var. Şunu yapabilir belediyeler: Evinde ambalaj atığını ayrıştıran insanlardan Çevre Vergisi almayabilir, teşvik edebilir. Hesaplamamıza göre 4 kişilik bir aileden günlük 6 kiloya yakın ambalaj atığı çıkıyor. Yıllık 2,5 ton gibi bir rakam ediyor." MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Karaca da, “2023 sonu itibarıyla emisyonların toplamı yaklaşık 53 milyar ton. Bu bir yıllık küresel üretilen emisyon miktarı. Türkiye’nin emisyon içerisindeki payı 2023 itibarıyla 599 milyon ton. Küresel 53 milyar tonluk emisyonun yüzde 71’ini tek başına enerji ve enerjiyle ilgili sektörler oluşturuyor” dedi.





İklim değişikliğini durdurmalıyız

ÇEKUD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Deniz de, “İklim değişikliği, sürdürülebilirlik çerçevesinde artık tıkanma noktasına gelmiş bir olgu. Bizim bu problemi çözmemiz gerekiyor. İklim değişikliğinin son yıllardaki hızlı değişimini yavaşlatmamız hatta mümkünse durdurmamız gerekiyor” yorumunu yaptı.



