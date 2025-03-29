Albayrak Grubu'na özel teşekkür: Kardeşlik nişanesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine’nin başkenti Konakri’de inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, Gine’de kendi adıyla açılan camiye ilişkin, “Bizim inancımızda camiler sadece taş ve harçla yükselen yapılar değil akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir. 3 bin 200 metrekarelik geniş bir alan üzerine inşa edilen bu kıymetli eser de aramızdaki kardeşliğin bir nişanesi olacaktır” dedi.





ALBAYRAK GRUBU'NA TEŞEKKÜR

Erdoğan, camiyi inşa eden ve kendi ismini veren Albayrak Grubu ile emeği geçen herkesi şahsı ve milleti adına tebrik ettiğini söyledi. Toplam 3 bin 200 metrekarelik alan üzerindeki 1200 metrekarelik kapalı alanda bulunan cami, içeride 1100, dışarıda 1000 olmak üzere

toplam 2 bin 100 kişilik kapasiteye sahip. Ana kubbesi 19 metre çapında ve yerden 24 metre yükseklikte olan cami, 24 vitray pencereli kasnak üzerine oturtuldu. Caminin ana kubbe, küçük kubbeler ve minare külahları kaplamasında titanyum ve çinko, dış cephesinde ise Türkiye’den gelen özel dokulu boya kullanıldı. Caminin 42 metre yüksekliğinde iki minaresi bulunuyor.



