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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

15:1828/03/2025, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camii'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camii'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Hz. Ali Camisi
#Cumhurbaşkanı

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