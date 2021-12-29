Ekonomi AK Partili Elitaş kripto para toplantısı sonrası konuştu Ortak kanaatimiz bir an önce yasanın çıkarılması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AK Parti'li Elitaş 'kripto para' toplantısı sonrası konuştu: Ortak kanaatimiz bir an önce yasanın çıkarılması

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, 'kripto para' düzenlemesiyle ilgili TBMM'de sektör temsilcileri ve uzmanlar ile bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Elitaş, "Ortak kanaatimiz bir an önce yasanın çıkarılması." dedi.

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Haber Merkezi DHA
AK Partili Elitaş kripto para toplantısı sonrası konuştu: Ortak kanaatimiz bir an önce yasanın çıkarılması
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş

Kripto para yasası için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde önemli bir toplantı yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş kripto para uzmanlarıyla bir araya geldi.

Elitaş başkanlığındaki toplantıya, kripto para piyasasının tarafları ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konunun uzmanları, düzenlemeye ilişkin fikir ve önerilerini sundu. Düzenleme kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklikler yapılması öngörülüyor.

Toplantı sonrasında basın açıklaması yapan Elitaş, "Aldığımız ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması" dedi.

Elitaş açıklamasında şunları kaydetti:

"Temsilciler özellikle yurtdışına gidiş ve gelişlerle ilgili çekincelerini dile getirdi. bunlar için bir düzenlemenin olması gerek. Yeni mağduriyetlerin doğmaması için bu tespitlerin yapılması gerekiyor. 2-3 milyar dolar arasında bir piyasa hacmi var. 5 ila 14 milyon kişi arasında bu piyasada oyuncu ve yatırımcı var. Manipülasyonlar olabilir ancak bunların önüne geçilebilmesi için mutlaka yasal düzenleme gerekli"

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