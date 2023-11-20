Alpin’e Metina görevi

TSK ve MİT, terörle mücadelede önemli bir aşamaya geçti. İHA/SİHA’ların ardından bu kez insansız helikopter kullanılmaya başlandı. “Alpin” adlı insansız helikopter, test aşamasının ardından ilk görevine çıktı. İnsansız helikopter, Irak’ın kuzeyinde bulunan Metina’daki bir üs bölgesine cephane ve yemek götürdü. Kış gibi ağır hava şartlarının yaşandığı dönemde üs bölgelerine inmek, her zaman risk taşıyor. Alpin ile bu soruna çözüm bulundu. İnsansız helikopterin hedef konuma seri şekilde gitmesiyle, terörle mücadelede önemli bir eşik aşıldı.