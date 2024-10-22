Altın fiyatları yükseliyor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Dün gün içinde 2 bin 741 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı bu seviyeden gelen satışlarla günü yüzde 0,1 azalışla 2.719,8 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,6 değer kazanarak 2 bin 735 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimin etkisi altını desteklemeyi sürdürüyor.

Öte yandan, dünyanın dört bir yanından maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bir araya geleceği Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları, ABD'nin başkenti Washington'da başladı. Küresel finansın liderlerini bir araya getirecek toplantıların 26 Ekim'e kadar süreceği kaydedilirken, toplantılardan gelen haber akışı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri de bugün Rusya'nın Kazan şehrinde birliğin genişlemesi, ticarette “dolarsızlaşma” ve bölgesel çatışmalar ana gündemleriyle bir araya geliyor.